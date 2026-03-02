Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

Kao Akobundu-Ehiogu, pivot del Baxi Manresa, queda atrapat a Dubai

El club informa que el tancament de l'espai aeri de l'emirat pels bombardejos de l'Iran ha evitat que el jugador es reincorpori a l'activitat aquest dilluns i que s'intentarà que en pugui sortir com abans millor

Kao Akobundu-Ehiogu, durant el partit del Baxi contra el MoraBanc Andorra

Kao Akobundu-Ehiogu, durant el partit del Baxi contra el MoraBanc Andorra / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa ha informat aquest dilluns al matí que el seu pivot Kaodirichi Akobundu-Ehiogu és una de les persones que han quedat atrapades a Dubai per culpa del tancament de l'espai aeri de l'emirat després de l'inici dels bombardejos per part de l'Iran. Kao hi era "per motius personals" i ara mateix no pot sortir del país. De fet, els darrers dies havia penjat "stories" al seu Instagram en què es distingia el perfil de la ciutat.

L'entitat afirma que el jugador està bé i que el club "està pendent de la situació per garantir que pugui tornar a Manresa tan aviat com sigui possible". El proper partit del Baxi és dissabte, a les sis de la tarda, contra La Laguna Tenerife. Kao, a diferència de companys seus, no havia hagut de jugar amb la seva selecció durant aquesta aturada ja que Nigèria no tenia partits aquests dies. A més, tampoc no havia estat convocat en les últimes finestres.

Dubai té l'espai aeri tancat després que l'aeroport i un dels hotels més importants de la ciutat, el Burj Al Arab, l'únic del món de set estrelles, hagin estat bombardejats en les últimes hores.

Més basquetbolistes atrapats

El cas de Kaodirichi Akobundu-Ehiogu no és l'únic de basquetbolistes que s'han quedat atrapats a la zona del Golf Pèrsic els darrers dies per l'agreujament de la situació internacional. L'Eurolliga, amb molts interessos a la zona, com ara l'equip de Dubai o la celebració de la final four de l'any passat a Abu Dhabi, va haver de cancel·lar dissabte la celebració de la seva fase NextGen en aquest darrer país per l'alerta de míssils caient a la zona. Aquest fet va afectar dos conjunts de l'estat, el Reial Madrid i el València, que hi estaven jugant.

Les dues expedicions van haver de tornar als seus hotels, on es troben concentrats fins que millori la situació i trobin la manera de tornar cap a casa. En tots dos casos, no hi ha problemes i es troben en bon estat, tot i que amb la preocupació lògica de saber quan i per quin mètode podran tornar.

A part d'aquestes formacions, i de les locals de Dubai i Abu Dhabi, també jugaven aquesta fase el Mònaco, el Zalgiris, l'Aris de Salònica i els London Lions. La presència de l'equip lituà també va provocar que hi fos el tècnic del primer equip, l'exblaugrana Sarunas Jasikevicius, que també s'hi ha hagut de quedar a l'espera de sortir-ne.

Aquesta situació hauria pogut afectar els júniors del Bàsquet Manresa, però afortunadament per a ells van quedar enquadrats en una altra fase de la competició, la que va jugar setmanes enrere a Ulm (Alemanya).

