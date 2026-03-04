Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

Kao, jugador del Baxi Manresa, surt per fi de Dubai i aquest dijous és previst que torni a ser a casa

El nigerià estava atrapat a l'emirat àrab després de l'inici dels bombardejos iranians a la zona

Kaodirichi Akobundu-Ehiogu es podrà posar des de dijous a les ordres de Diego Ocampo

Kaodirichi Akobundu-Ehiogu es podrà posar des de dijous a les ordres de Diego Ocampo / Joaquim Alberch/Baxi Manresa

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa ha informat aquest dimecres, passades les deu de la nit, que el seu pivot Kaodirichi Akobundu-Ehiogu havia pogut sortir, per fi, de Dubai a través d’Eslovènia i que estava previst que aquest dijous arribés a Manresa. Aquest dimecres a la nit, el jugador nigerià era a Ljubljana després de deixar enrere l’emirat àrab, del qual no podia marxar a causa dels bombardejos iranians dels darrers dies.

L’entitat blanc-i-vermella va informar dilluns que Kao no podia sortir de la zona del golf, que aquests dies es troba bombardejada per part del règim de Teheran després de l’atac rebut per Estats Units i Israel. El Baxi va informar que faria tot el possible i ahir el jugador ja era en una zona segura. En els darrers dies, alguns equips també havien quedat atrapats, com ara el Reial Madrid i el València Basket júnior, que estaven disputant l'Eurolliga NextGen a la veïna Abu Dhabi.

Ara caldrà veure com es troba físicament per afrontar el partit que el Baxi jugarà dissabte a la tarda contra La Laguna Tenerife. És el primer després de tres setmanes d'aturada per la disputa de la Copa del Rei i de les finestres FIBA.

