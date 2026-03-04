Bàsquet/Lliga Endesa
Kao, jugador del Baxi Manresa, surt per fi de Dubai i aquest dijous és previst que torni a ser a casa
El nigerià estava atrapat a l'emirat àrab després de l'inici dels bombardejos iranians a la zona
El Baxi Manresa ha informat aquest dimecres, passades les deu de la nit, que el seu pivot Kaodirichi Akobundu-Ehiogu havia pogut sortir, per fi, de Dubai a través d’Eslovènia i que estava previst que aquest dijous arribés a Manresa. Aquest dimecres a la nit, el jugador nigerià era a Ljubljana després de deixar enrere l’emirat àrab, del qual no podia marxar a causa dels bombardejos iranians dels darrers dies.
L’entitat blanc-i-vermella va informar dilluns que Kao no podia sortir de la zona del golf, que aquests dies es troba bombardejada per part del règim de Teheran després de l’atac rebut per Estats Units i Israel. El Baxi va informar que faria tot el possible i ahir el jugador ja era en una zona segura. En els darrers dies, alguns equips també havien quedat atrapats, com ara el Reial Madrid i el València Basket júnior, que estaven disputant l'Eurolliga NextGen a la veïna Abu Dhabi.
Ara caldrà veure com es troba físicament per afrontar el partit que el Baxi jugarà dissabte a la tarda contra La Laguna Tenerife. És el primer després de tres setmanes d'aturada per la disputa de la Copa del Rei i de les finestres FIBA.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda