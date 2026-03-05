Bàsquet
El Baxi Manresa, Ampans i La Salle completen una aliança de campions
Les tres entitats, a més de l'Ajuntament, s'uneixen per organitzar la segona jornada del torneig per a jugadors amb diversitat mental que acollirà la capital del Bages entre els propers 13 i el 15 de març
Amb una gran templança, Dani Aranda, un dels integrants de l'equip que defensarà Manresa en la propera Copa Campions de l'ACB, s'ha adreçat als presents per explicar que tant ells com els seus companys senten "orgull. I també molta il·lusió. Mai m'hauria pensat poder jugar a aquesta pista, que és una xulada, amb l'afició al costat". Tot i que ell i els seus companys, com Ramon Bosch i Jonathan Serra, presents a l'acte, no només esperen participar-hi sinó "guanyar". Ells tres, i vuit basquetbolistes més, formen l'equip habitual de La Salle Manresa i d'Ampans que, per un cap de setmana, es vestiran de Baxi Manresa, amb els noms de les tres entitats, i competiran en la segona jornada de la Copa Campions al Nou Congost, una novetat que ofereix enguany l'ACB.
I és que fa tretze anys que l'entitat lassal·liana, representada pel seu president, Xavi Silva, i la fundació que ajuda persones amb diversitat intel·lectual conreen que tothom pugui fer realitat somnis, malgrat que potser en alguns aspectes no tinguin les eines d'altres. La Copa Campions tindrà lloc entre el 13 i el 15 de març, Manresa en serà l'amfitriona i, aquest dijous, tots els seus actors han presentat aquesta novetat a l'escenari en què tindrà lloc. A part del Baxi Manresa, també hi haurà els equips representatius del Barça, el Bàsquet Girona, l'UCAM Múrcia, Casademont Saragossa i Coviran Granada.
Proactivitat
En la seva intervenció, el president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, va recordar que quan l'ACB els va parlar del projecte "vam dir que no només estàvem contents que fessin això, sinó que volíem ser proactius perquè un dels nostres principals objectius és transmetre valors. A més, podíem comptar amb Ampans, una entitat de referència nacional que, no només oferia les màximes garanties, sinó que era un company ideal per a aquests projectes".
A més, la col·laboració amb La Salle des de fa molts anys provoca "que aquest sigui un projecte de territori i de societat, no només de club". Val a dir, també, que a part del Bàsquet Manresa l'altre club que juga al Congost, el Manresa CBF, també ha fet un esforç important canviant l'horari del partit de Lliga Femenina-2 contra l'Ibaizabal i passant-lo de les 12 del migdia, quan es faran les finals, a les quatre de la tarda.
I és que en les tres jornades, que seran gratuïtes per als assistents, hi haurà diversos actes. Divendres, rebuda i sopar amb tots els participants. Dissabte, partits i també recorreguts per mostrar la ciutat a les entitats de fora. I diumenge, resolució dels guanyadors, perquè cal no oblidar que és un torneig oficial i competitiu.
Treball en xarxa
De la banda d'Ampans, la seva coordinadora d'atenció diürna i responsable de projectes, Montse Barat, parlava "d'exemple de col·laboració i de veure que si tots junts fem xarxa, avancem en una societat més inclusiva perquè tothom pugui accedir a l'esport".
Afegia que "treballem per generar oportunitats a les persones a qui donem suport i perquè aquestes puguin fer realitat els seus somnis. Alguns d'ells han vingut a entrenar-se i per a ells ha estat brutal. És una lluita constant".
En el tram final de l'acte també ha parlat el president d'Ampans, Lluís Sánchez, que ha dit que aquests projectes "donen qualitat de vida als nostres jugadors, persones que no eren valorades a la societat com ho són ara. Són competitius. Tots tenim deficiències, ningú és perfecte, però poden arribar allà on es proposin. Projectes com aquest donen qualitat de país".
Continuïtat
En nom de la ciutat, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, ha demanat que la iniciativa tingués continuïtat i que no només fos en bàsquet. "Aquesta ha de ser una petita llavor perquè d'altres entitats esportives n'aprenguin i tinguin equips inclusius en les seves modalitats, ja sigui futbol, voleibol o d'altres àmbits. Per això som ciutat poliesportiva i ho hem de ser en totes les vessants".
Però els protagonistes eren el Dani, el Ramon i el Jonathan. El primer ha donat la lliçó final dient que el bàsquet, per a ells, és "amistat, compromís, esforç, passar-s'ho bé entre tots a l'equip i, el més important, fer pinya". Amb aquestes virtuts, tot hauria de ser més fàcil.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys