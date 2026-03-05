Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

El Dubai Basketball ha estat clau perquè Kao, jugador del Baxi, pugui tornar a Manresa

L'equip dels Emirats haurà de disputar els seus partits com a local de l'Eurolliga a Sarajevo i va sortir via Ljubljana, encabint el nigerià, que havia entrenat amb ells aquests dies, a l'avió

Kao ha pogut sortir de Dubai i podrà intimidar els contraris dissabte al Congost

Kao ha pogut sortir de Dubai i podrà intimidar els contraris dissabte al Congost / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El paper del Dubai Basketball, l'equip que enguany debuta a l'Eurolliga, ha estat clau perquè el pivot del Baxi Manresa Kaodirichi Akobundu-Ehiogu arribi al Bages aquest dijous i, probablement, pugui jugar aquest dissabte contra La Laguna Tenerife. Així ho ha explicat el president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms.

Segons el dirigent, "va quedar atrapat als Emirats. El club ha estat quatre dies treballant intensament a tots els nivells que us pugueu imaginar perquè pogués tornar. Vull aprofitar per donar les gràcies al Dubai Basketball, al seu president i al seu director general perquè ens han donat un cop de mà molt important. Gràcies a ells podem tenir el Kao a Manresa. Ara [cap a les dotze del migdia] està viatjant".

Aquests dies, el jugador africà ha estat entrenant amb el propi Dubai al seu país. De fet, tota la formació dels Emirats també n'ha hagut de sortir ja que l'Eurolliga ha determinat que, a partir d'ara, jugui els partits com a local a Sarajevo, la capital de Bòsnia i Herzegovina, a la qual arribarà amb escala a Ljubljana, la capital eslovena.

Notícies relacionades

Herms ha afegit que "el fet d'estar a l'Eurocup, com també a l'ACB, et proporciona relacions. El Bàsquet Manresa és un club estimat que intenta tenir i té molt bones relacions amb tothom. Estar a Europa ha ajudat i també les relacions personals a partir de direcció esportiva, equip tècnic i directiva. De tota manera, no ha estat gens fàcil, com us podeu imaginar".

