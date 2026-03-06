Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa emprèn dissabte, contra La Laguna Tenerife, el viatge final a la lliga amb dues baixes
Dani Pérez, amb una lesió al soli, i Olinde, en protocol de contussions per un cop al cap, no jugaran un partit en què pot reaparèixer Marcelinho per als canaris
D'aquí fins al final ja no hi ha parades. Després de tres setmanes sense partit, el Baxi Manresa reprèn aquest dissabte (18 hores, DAZN i Movistar) el tram final de tretze partits a la Lliga Endesa dels quals seria convenient guanyar-ne almenys quatre per no patir. Un cop acabat l'últim enfrontament, del qual fa tant que sembla del pleistocè superior, amb la derrota clara a la pista del Barça, Diego Ocampo deia que l'equip havia de tornar reconnectat després d'haver desconnectat uns dies, i en aquesta idea ha redundat en la prèvia. Que no hi ha pretemporada i que cal prémer l'accelerador des del primer minut.
I ho farà amb dues baixes. Dani Pérez té una lesió a un soli i Louis Olinde es troba en protocol de contussions després d'un cop al cap jugant amb Alemanya. Estan descartats. També arrossega la lesió al canell Obasohan i la resta hauran d'estar a punt contra un dels villans favorits del Congost, el Tenerife de Txus Vidorreta. Els canaris, que no semblen tan ferotges com en campanyes pretèrites, han fet entrar Marcelinho a la convocatòria després d'haver-se perdut la Copa per un trencament parcial a la fàscia del peu dret. L'única baixa és la de Joan Sastre en una formació que, entre setmana, va descartar per problemes físics qui l'havia de reforçar, l'estatunidenc Kenny Williams.
Diego Ocampo admetia que "em preocupa com arribarem al partit. Cal jugar amb molta intensitat i a veure com recuperem el ritme i també com estem mentalment. Cal fer una passa endavant en el rebot ofensiu i defensiu. Hem de ser més sòlids i créixer dins del partit".
Sense període d'escalfament
Respecte del rival, "sabem que són experts en totes les facetes del joc i en el bloqueig directe i com aprofitar els seus tiradors. Són molt bons utilitzant el rellotge, amb la paciència que tenen en els darrers segons. Haurem de ser capaços de perseverar i tenir energia i no precipitar-nos".
L'entrenador gallec confia que alguns homes facin una passa endavant. Un pot ser Paulicap fins ara infrautilitzat i al qual "hem tret molèsties físiques. Això pot ser que el faci jugar millor, amb duresa i consistència, no cal que faci vint punts".
Arran de la renovació d'Álex Reyes, que ha celebrat, ha insistit que "està bé que el club treballi a mitjà termini, però no podem perdre el focus. No hi ha futur, hi ha present. Cal competir al màxim. Ens toca contra el Tenerife. Això comença ja i no hi ha un procés de preparació. Hem d'anar al màxim tots, i junts".
Des de l'altra banda, Txus Vidorreta, el tècnic bilbaí del Tenerife, confirmava la convocatòria de Marcelinho i deia que jugar contra el Baxi Manresa "sempre és complicat. Al Congost sempre treuen bons resultats i enguany, també a fora com a Lleida. Jugaran amb energia i ritme, amb molts jugadors endollats des de la línia de tres punts, bons directors i cincs atlètics o amb gent com Oriola que domina totes les facetes".
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima