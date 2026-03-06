Bàsquet | Lliga Endesa
Dani Pérez i Louis Olinde seran baixa segura en el retorn del Baxi a l'ACB contra el Tenerife
El base de l'Hospitalet té una lesió al soli de la cama dreta, mentre que l'ala-pivot alemany es va fer un traumatisme al cap que li provoca mareigs en el primer partit amb la seva selecció
El Baxi Manresa reprendrà aquest dissabte la temporada a la Lliga ACB davant de La Laguna Tenerife al Nou Congost a les 18.00 hores. Un partit en què els manresans recuperaran jugadors claus com Hugo Benítez, tot i que també hauran de fer front a les baixes de Dani Pérez i de Louis Olinde.
El base de l'Hospitalet té una lesió al soli de la cama dreta que segons ha explicat Diego Ocampo en la roda de premsa prèvia el partit es va fer la darrera setmana de competició, mentre que l'ala-pivot alemany té un traumatisme al cap que li provoca mareigs quan practica esport, "avui és el primer dia que no ha tingut símptomes, però hem de respectar el protocol".
Tampoc està del tot recuperat un altre dels elements clau aquesta temporada: Retin Obasohan. L'exterior belga encara està en procés de recuperació de la lesió que va patir al canell dret i que ja li va impedir disputar el darrer partit de l'Eurocup contra l'Hamburg i el de l'ACB contra el Barça al Palau Blaugrana. Ocampo ha explicat que "Retin no està al 100%, però està millor, encara que no està bé del tot" i caldrà veure si les molèsties l'impedeixen o no disputar el partit de dissabte.
En canvi, qui segur que disputarà minuts contra el Tenerife serà Hugo Benítez. El base nord-català ha aprofitat les gairebé tres setmanes de descans per recuperar-se, i segons apunta el tècnic gallec "ja està al 100% i entrenant amb normalitat". Serà doncs una peça clau tenint en compte la nova lesió de Dani Pérez, que deixa la direcció de joc en mans de Benítez i Ferran Bassas. El dubte d'Obasohan pot donar més protagonisme a jugadors com Eli Brooks, Agustín Ubal o Álex Reyes, ja que depenent de com estigui l'exterior belga els dos darrers hauran de combinar minuts a la posició de dos i la del tres.
