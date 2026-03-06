Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

Bàsquet | Lliga Endesa

Dani Pérez i Louis Olinde seran baixa segura en el retorn del Baxi a l'ACB contra el Tenerife

El base de l'Hospitalet té una lesió al soli de la cama dreta, mentre que l'ala-pivot alemany es va fer un traumatisme al cap que li provoca mareigs en el primer partit amb la seva selecció

Dani Pérez, amb Darío Brizuela durant el partit del Baxi al Palau Blaugrana

Dani Pérez, amb Darío Brizuela durant el partit del Baxi al Palau Blaugrana / Joan Vidal/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

El Baxi Manresa reprendrà aquest dissabte la temporada a la Lliga ACB davant de La Laguna Tenerife al Nou Congost a les 18.00 hores. Un partit en què els manresans recuperaran jugadors claus com Hugo Benítez, tot i que també hauran de fer front a les baixes de Dani Pérez i de Louis Olinde.

El base de l'Hospitalet té una lesió al soli de la cama dreta que segons ha explicat Diego Ocampo en la roda de premsa prèvia el partit es va fer la darrera setmana de competició, mentre que l'ala-pivot alemany té un traumatisme al cap que li provoca mareigs quan practica esport, "avui és el primer dia que no ha tingut símptomes, però hem de respectar el protocol".

Louis Olinde, davant de Mario Hezonja, en el duel disputat diumenge a Bonn

Louis Olindeva jugar el segon partit amb Alemanya amb cinta a causa del cop / FIBA Europe

Tampoc està del tot recuperat un altre dels elements clau aquesta temporada: Retin Obasohan. L'exterior belga encara està en procés de recuperació de la lesió que va patir al canell dret i que ja li va impedir disputar el darrer partit de l'Eurocup contra l'Hamburg i el de l'ACB contra el Barça al Palau Blaugrana. Ocampo ha explicat que "Retin no està al 100%, però està millor, encara que no està bé del tot" i caldrà veure si les molèsties l'impedeixen o no disputar el partit de dissabte.

Notícies relacionades

En canvi, qui segur que disputarà minuts contra el Tenerife serà Hugo Benítez. El base nord-català ha aprofitat les gairebé tres setmanes de descans per recuperar-se, i segons apunta el tècnic gallec "ja està al 100% i entrenant amb normalitat". Serà doncs una peça clau tenint en compte la nova lesió de Dani Pérez, que deixa la direcció de joc en mans de Benítez i Ferran Bassas. El dubte d'Obasohan pot donar més protagonisme a jugadors com Eli Brooks, Agustín Ubal o Álex Reyes, ja que depenent de com estigui l'exterior belga els dos darrers hauran de combinar minuts a la posició de dos i la del tres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
  2. La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
  3. Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
  4. Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
  5. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  6. Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
  7. Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
  8. Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima

Dani Pérez i Louis Olinde seran baixa segura en el retorn del Baxi a l'ACB contra el Tenerife

Dani Pérez i Louis Olinde seran baixa segura en el retorn del Baxi a l'ACB contra el Tenerife

Espies, algoritmes i un magnicidi: com Israel va piratejar les càmeres de vigilància de l’Iran per assassinar Ali Khamenei

Espies, algoritmes i un magnicidi: com Israel va piratejar les càmeres de vigilància de l’Iran per assassinar Ali Khamenei

La Generalitat modifica el guarda-rails del pont de Sant Francesc de Manresa per resoldre els problemes d'estretor

La Generalitat modifica el guarda-rails del pont de Sant Francesc de Manresa per resoldre els problemes d'estretor

Un estudi ho aclareix: el “pss, pss” no és un llenguatge per als gats

Un estudi ho aclareix: el “pss, pss” no és un llenguatge per als gats

Sense servei a la línia 1 de metro entre Carrilet i Hospital de Bellvitge per una avaria a les agulles

Sense servei a la línia 1 de metro entre Carrilet i Hospital de Bellvitge per una avaria a les agulles

Igualada posarà en marxa dilluns una nova parada de bus davant del Centre Cívic Nord

Igualada posarà en marxa dilluns una nova parada de bus davant del Centre Cívic Nord

Regina descarrega més de 100 litres per metre quadrat a Catalunya i es prepara per deixar un cap de setmana de més pluges i mal temps

Regina descarrega més de 100 litres per metre quadrat a Catalunya i es prepara per deixar un cap de setmana de més pluges i mal temps

Bacardit i Perramon presenten la candidatura conjunta amb el lema ‘A Manresa, primer Manresa’

Bacardit i Perramon presenten la candidatura conjunta amb el lema ‘A Manresa, primer Manresa’
Tracking Pixel Contents