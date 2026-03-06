Bàsquet | Lliga U22
L'equip sub-22 del Baxi cau al Congost davant d'un Gran Canària massa físic (77-94)
El jove conjunt manresà ha pagat molt car un mal darrer període en què els canaris s'han recolzat en un Wilfred Tsafack imperial
L'equip sub-22 del Baxi Manresa ha venut cara la seva pell, però el desgast i l'enorme diferència física entre el conjunt bagenc i el Gran Canària han estat massa per encadenar una segona victòria consecutiva a la Lliga U. Els manresans han competit de valent durant una mica més de 30 minuts, tot i que en els deu minuts definitius els canaris han trobat bones situacions per Wilfred Tsafack sota cistella i Bryan González en u contra u per definir el partit.
El matx ha començat amb els joves jugadors manresans molt endollats. Amb una intensitat física destacable, i sobretot una molt bona organització defensiva que els permetia obrir un parcial de 12-0 que donava als joves jugadors de Nacho Juan un primer avantatge de 16-4. Una bona dinàmica en què els manresans s'han trobat amb el millor Max Gaspà i Ludvik Bergseng, que en situacions de joc en parelles aconseguien molts avantatges.
Però el Gran Canària s'ha sabut refer, i aprofitant el descans del gegant noruec, han començat a trobar avantatges a prop de cistella. Una dinàmica que s'ha mantingut al segon i tercer període, ja amb l'electrònic igualat, i amb els canaris apostant de nou apostant per assegurar amb moltes pilotes interiors i trobant un encert exterior que els arribava en accions aïllades, però que acabaven sent definitives. Els manresans tampoc renunciaven a res, i de nou apostant per cistelles ràpides i llançaments oberts des de més enllà dels 6,75, s'han aconseguit refer d'una primera pilota de partit quan els canaris s'han posat 51-57.
El partit arribava als darrers deu minuts amb tot per decidir, i només 3 punts entre tots dos (61-64). Però a partir d'aleshores els illencs han trobat l'encert exterior constant que no els havia arribat fins aleshores, i sense fer gaire soroll obrien de nou 10 punts d'avantatge (61-74). Un marge que la parella que formaven Bryan González i Wilfred Tsafack s'han encarregat de blindar mitjançant accions de bloqueig directe i continuació, que combinat amb la desesperació final manresana l'ha fet créixer fins als 77-94 finals.
