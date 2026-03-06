Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet | Lliga U22

L'equip sub-22 del Baxi cau al Congost davant d'un Gran Canària massa físic (77-94)

El jove conjunt manresà ha pagat molt car un mal darrer període en què els canaris s'han recolzat en un Wilfred Tsafack imperial

Max Gaspà ha estat el millor jugador del Baxi anotant 22 punts

Max Gaspà ha estat el millor jugador del Baxi anotant 22 punts / Joaquim Alberch/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

L'equip sub-22 del Baxi Manresa ha venut cara la seva pell, però el desgast i l'enorme diferència física entre el conjunt bagenc i el Gran Canària han estat massa per encadenar una segona victòria consecutiva a la Lliga U. Els manresans han competit de valent durant una mica més de 30 minuts, tot i que en els deu minuts definitius els canaris han trobat bones situacions per Wilfred Tsafack sota cistella i Bryan González en u contra u per definir el partit.

El matx ha començat amb els joves jugadors manresans molt endollats. Amb una intensitat física destacable, i sobretot una molt bona organització defensiva que els permetia obrir un parcial de 12-0 que donava als joves jugadors de Nacho Juan un primer avantatge de 16-4. Una bona dinàmica en què els manresans s'han trobat amb el millor Max Gaspà i Ludvik Bergseng, que en situacions de joc en parelles aconseguien molts avantatges.

Però el Gran Canària s'ha sabut refer, i aprofitant el descans del gegant noruec, han començat a trobar avantatges a prop de cistella. Una dinàmica que s'ha mantingut al segon i tercer període, ja amb l'electrònic igualat, i amb els canaris apostant de nou apostant per assegurar amb moltes pilotes interiors i trobant un encert exterior que els arribava en accions aïllades, però que acabaven sent definitives. Els manresans tampoc renunciaven a res, i de nou apostant per cistelles ràpides i llançaments oberts des de més enllà dels 6,75, s'han aconseguit refer d'una primera pilota de partit quan els canaris s'han posat 51-57.

Notícies relacionades i més

El partit arribava als darrers deu minuts amb tot per decidir, i només 3 punts entre tots dos (61-64). Però a partir d'aleshores els illencs han trobat l'encert exterior constant que no els havia arribat fins aleshores, i sense fer gaire soroll obrien de nou 10 punts d'avantatge (61-74). Un marge que la parella que formaven Bryan González i Wilfred Tsafack s'han encarregat de blindar mitjançant accions de bloqueig directe i continuació, que combinat amb la desesperació final manresana l'ha fet créixer fins als 77-94 finals.

