Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem sabut guanyar jugant amb el ritme del Tenerife"
El tècnic gallec destaca la feina de l'equip, tot i els problemes, per saber guanyar "27 vegades un equip tan expert"
Després del partit, Diego Ocampo assegurava que "hem començat molt bé el partit a nivell defensiu, pressionant la pilota. Estic content de la concentració, de la duresa del principi. Hem tret un avantatge que han reduït traient partit del bloqueig directe i trobant tirs del base i de Shermadini, que ha jugat molt bé".
Després "hem tret un avantatge de vuit o deu punts, però al Tenerife l'has de guanyar 27 vegades perquè sempre torna. Són molt pacients i s'ha vist quan Marcelinho ha jugat tan bé al final, passant o anotant. És clau que haguem mantingut la tranquil·litat i, guanyant d'un, hi ha hagut la jugada bona en què ens hem passat la bola i Reyes ens ha donat quatre punts de marge".
Al final, "estic orgullós perquè hem jugat amb Obasohan amb la mà esquerra, li fa mal la dreta. Necessitem temps. Olinde no ha pogut ni venir al partit perquè té símptomes del cop al cap i d'altres dolències". L'alemany està descartat per viatjar a Turquia i és "baixa indefinida".
Ha tingut bones paraules pels seus jugadors i per l'animació. "Hem començat així perquè entrar i que tothom t'animi fa que tot canviï. Enhorabona als jugadors un per un. No busquem excuses de finestres, ni finestretes. Així agrada entrenar un equip".
També ha destacat la feina de Knudsen "fora de la seva posició i fent una passa endavant. Ha estat un dels seus millors partits jugant amb paciència i determinació. Hem jugat amb paciència i tranquil·litat en els moments difícils".
Sobretot ha destacat que "el Tenerife juga en un ritme en el qual són experts. Avui un jugador ha dit de parar el partit i s'ha parat i et contagies. Però avui hem estat capaços de jugar amb aquest ritme. Volem córrer, però de vegades el rival s'imposa i no et pots tornar boig".
