Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

La Grada d'Animació ret una calorosa rebuda al Baxi Manresa abans de jugar contra La Laguna Tenerife

Els aficionats manresans intenten transmetre ànim a l'equip després d'un mes sense partits a casa i davant del tram final de la temporada

Imatges de la rebuda als jugadors del Baxi Manresa abans del partit contra La Laguna Tenerife

Imatges de la rebuda als jugadors del Baxi Manresa abans del partit contra La Laguna Tenerife

Veure Galeria

Imatges de la rebuda als jugadors del Baxi Manresa abans del partit contra La Laguna Tenerife / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'afició del Baxi Manresa ha dedicat una calorosa rebuda als jugadors i cos tècnic de l'equip un parell d'hores abans de l'inici del partit d'aquest dissabte a la tarda, al Nou Congost, davant de La Laguna Tenerife. Després d'un mes sense partits a casa, a causa de les aturades per la Copa del Rei i els partits de les seleccions, els seguidors del conjunt bagenc tenien ganes de tornar-hi i ho han mostrat abans del duel.

Així, alguns d'ells ja s'han reunit a les dues del migdia per dinar aprofitant l'horari del partit, en primer torn del dissabte, a les sis de la tarda i retransmès en directe per DAZN i Movistar. Dues hores més tard, s'han traslladat a l'habitual porta d'entrada lateral dels jugadors per transmetre'ls el seu ànim. Per davant, els tretze últims partits de lliga i, com a mínim, un d'Eurocup per finalitzar la temporada, durant les últimes setmanes de maig. També és previst que es desplegui un mosaic abans de l'inici de l'enfrontament.

Notícies relacionades

En la prèvia, el tècnic, Diego Ocampo, ja va manifestar que cal començar aquest tram concentrats des de l'inici i sense cap període d'escalfament. L'equip té vuit triomfs, quatre per damunt del descens, i cal que n'asseguri tres o quatre més per no haver de patir. Per al partit contra La Laguna Tenerife no jugaran, per lesió, ni Dani Pérez, ni Louis Olinde i ha entrat en la convocatòria el júnior Gerard Fernández.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents