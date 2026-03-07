Bàsquet/Lliga Endesa
La paciència del Baxi Manresa drena el cabal de joc de La Laguna Tenerife (86-80)
Els manresans derroten un top-8 per primer cop aquesta temporada en un exercici coral de concentració i sumen un novè triomf a la lliga que ha de donar molta tranquil·litat
Segona victòria seguida contra la bèstia negra a casa després de la que va tancar la lliga de la temporada passada. Ocampo sembla haver agafat el truc al joc metòdic de Vidorreta, que tan mal ha fet al Bages els darrers anys (86-80). I tot passa per la intensitat i la paciència, la que ha tingut el Baxi per drenar el cabal ofensiu de la parella Marcelinho-Shermadini i per sumar un novè triomf a la lliga, primer contra un top-8, que ha de donar calma.
El Baxi ha arrencat el partit molt concentrat. Amb molta intensitat en la defensa, ha deixat La Laguna en tres punts en cinc minuts. A més, els tres primers triples que ha intentat, un de Brooks i dos de Reyes, han entrat i això li ha permès gestionar un avantatge a l'inici que ha crescut fins als nou punts (14-5).
Els canaris han sobreviscut primer amb els tirs lliures, gràcies a fer entrar en bonus aviat al Baxi, però han patit una gran versió d'un Ferran Bassas autor de set punts reblats amb un triple que situava (18-9, a 2.33). Però Shermadini ha aparegut en un parell d'accions, amb el suport d'un triple d'Abromaitis i de Jaime per situar-se a quatre.
Amb molta paciència
L'esmaixada final de Knudsen tancava un primer període trepidant amb un 25-19 curt pel que havia passat i amb les primeres protestes a certa permissivitat amb els bloquejos del pivot georgià dels insulars. I La Laguna ha aprofitat els primers minuts de la represa per portar el partit al seu terreny, amb la continuació de tota la vida entre Marcelinho i els pivots que permetia que el resultat s'igualés més.
Els locals, de tota manera, estaven bé en el tir (6 d'11 en triples, amb el segon de Bassas) i mantenien la davantera amb la paciència necessària davant d'un equip tan expert. Els tirs de tres punts de Steinbergs, dos de seguits, compensaven els tirs lliures constants dels visitants i, en uns dos minuts finals de meitat que han estat un clínic de defensa de l'equip, Benítez i Oriola han recuperat la màxima distància per arribar a la mitja part (46-37).
L'inici del tercer quart ha estat un exercici de Marcelinho per mantenir el seu equip en el partit. No ha semblat sortit d'una lesió encara no curada perquè ja acumulava 16 punts amb 15 minuts per jugar. A l'altra banda, una altra lliçó de punt d'honor, la d'un Obasohan amb evidents dolors a la mà dreta que, tot i això, no evitava el xoc, ni el contacte. Amb tot això, el Tenerife feia la goma i tant perdia de deu, com es posava a cinc.
En el tram final, Oriola demostrava la seva segona joventut actual amb un triple i un 2+1 seguits després d'atacs espessos i treballats (62-52). Cada intent de bàsquet era una batalla i fins i tot Huertas rebia una tècnica per protestar i, per rematar-ho, Gerard Fernández, enorme en defensa, demostrava molles amb una entrada prodigiosa i tancava el quart amb un triple lateral que feia aixecar el personal (70-59).
Tothom sabia que La Laguna no es rendiria i l'equip de Vidorreta ha augmentat el ritme defensiu. Després d'una minuts de mantenir l'avantatge, i quan el Baxi ha tingut un triple de Bassas per marxar de tretze, han arribat una sèrie d'errors en atac i la quarta falta de Brooks que han fet entrar l'equip en bonus i han permès el Tenerife mantenir-se a una distància curta (74-68, a 5.22).Ara els punts costaven molt. L'equip s'encaparrava a tirar de tres i Marcelinho situava el 76-74. Por.
Reyes treia una falta del no-res i anotava els tirs per donar aire a dos minuts, però Doornekamp la ficava de tres (78-77). Una cistella per banda deixava el mateix punt de marge entrant a l'últim minut. Llavors ha arribat un rebot ofensiu que ha valgut or d'Oriola, la pilota ha sortit i novament Reyes ha clavat el seu quart triple, i el més important (83-79, a 41 segons).
I llavors, el joc dels disbarats. Errada d'Abromaitis, dos tirs lliures fallats consecutivament per Brooks i Jaime i un altre per Steinbergs posaven el 84-79. Jaime errava un altre tir de personal a nou segons i Bassas recuperava la bola per celebrar el triomf.
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana