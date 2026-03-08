Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa escala a l’onzè lloc i es manté a quatre victòries del descens
El conjunt de Diego Ocampo s'aprofita de les desfetes del Hiopos Lleida i el Río Breogán i fa innocu el triomf del Burgos contra el Surne Bilbao
La meritòria victòria de dissabte del Baxi Manresa davant La Laguna Tenerife, combinat amb les derrotes del Hiopos Lleida a la pista de Baskonia (93-90) i la del Río Breogán contra el Barça (78-109) permeten al Baxi escalar fins a l’onzena posició a la classificació, i mantenir quatre partits de marge amb la zona de descens tot i la victòria del Recoletas San Pablo Burgos contra el Surne Bilbao Basket del targarí establert a Sant Fruitós de Bages de Jaume Ponsarnau.
La victòria dels burgalesos davant dels bilbaïns per 96-88 comprimeix encara més una zona baixa de la classificació, i manté en total alerta Andorra i Saragossa, que ara ja només tenen un partit de seguretat amb el descens. Qui no aconsegueix rascar un triomf de cap manera és el Covirán Granada, que ha tornat a caure per 109-73 a l’Olímpic de Badalona, en un partit en què els granadins van arribar a somiar amb el triomf en els primers compassos.
La cistella sobre la botzina d’Andrés Feliz al Gran Canaria Arena (80-82) no només va donar la victòria al Reial Madrid, que es manté fer al capdamunt de la taula, sinó que va contribuir a agreujar una mica més la crisi que està vivint el conjunt illenc. Els de Jaka Lakovic només han sumat una victòria en els sis darrers enfrontaments, molts d’ells contra rivals directes que els podrien posar en un compromís en el tram final de la temporada.
Poden respirar una mica més tranquils tant el Girona com el Hiopos Lleida, que tot i perdre els respectius enfrontaments contra l’Unicaja i el Baskonia, es mantenen lluny del perill. A la capital gironina, l’Unicaja va vèncer amb certa comoditat gràcies a un gran segon període, mentre que a Vitòria el Baskonia va patir més del compte contra els del Segrià.
