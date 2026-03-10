Bàsquet | Eurocup
El Baxi Manresa afronta un partit a cara o creu a Turquia marcat pel soroll internacional
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo es juga l'accés als quarts de l'Eurocup a la pista del Türk Telekom "confiant en l'Eurolliga, ja que ens han dit que no hi haurà cap problema"
El Baxi Manresaafronta demà a Turquia (18.00 h) un partit que el mateix tècnic del conjunt bagenc, Diego Ocampo, ha definit com a "especial". El cert és que ho serà per partida doble, primer en la plana esportiva, ja que es tracta d'un partit a cara o creu, "una final" que obriria les portes a un nou repte, els dels quarts de final de l'Eurocup, també a partit únic, fora de casa i contra el Hapoel Jerusalem. L'altra, perquè topa frontalment amb l'actualitat internacional i el conflicte regional obert entre l'Iran i la coalició que formen els Estats Units i Israel.
Un soroll que, sens dubte, afecta l'equip, tot i que l'entrenador gallec mirava de restar-li una mica d'importància: "Confiem en l'Eurolliga, ens han dit que no hi haurà cap problema i esperem que tot vagi bé". En aquest mateix sentit, l'ala Álex Reyes tampoc ha amagat la preocupació dins la plantilla, tot i que prefereix "fer un esforç per centrar-se en l'esportiu" i deixar de banda "una situació desafortunada que tenim present, però que no depèn de nosaltres".
Ja en plana esportiva, Ocampo ha confirmat que tant Dani Pérez com Louis Olinde encara no estan disponibles per a viatjar avui mateix a Ankara. Una llista en què s'hi ha afegit d'última hora Gerard Fernández, que en l'entrenament de divendres al matí ha tingut una lesió muscular a la zona del quàdriceps. El mateix tècnic gallec ha confirmat que el seu lloc l'ocuparà Max Gaspà, que completarà una línia exterior on també hi serà Retin Obasohan, "que ja està millor, tot i que li continua fent mal el canell i intentarem que jugui bé sense pilota".
Un partit "especial"
Ocampo no ha negat que també damunt del parquet serà un partit "especial", tot i que ha remarcat que l'afrontem de manera "normal". "Hem encarat el partit seguint el nostre estil: preparar-nos de la millor manera possible i competir amb la nostra identitat, però sabent que són vuitens de final i encara ens queda molt camí a recórrer" remarcava el primer entrenador del Baxi. Una singularitat que es transforma en "il·lusió", la de saber "com, de manera individual, puc ajudar l'equip", una responsabilitat que ha fet extensiva a la totalitat de l'expedició manresana.
El Türk Telekom és sense cap mena de dubte un dels rivals més sòlids d'aquesta edició de l'Eurocup, el conjunt que dirigeix Erdem Can és la millor defensa de la competició, així com l'equip que més taps col·loca per partit, gairebé 5. Una solidesa defensiva fonamentada en la "pressió constant a la pilota, així com el seu desplegament físic, que els permet intimidar".
No col·lapsar-se
Així i tot, Ocampo apunta un altre factor a tenir en compte, "estan molt preparats tàcticament, tenen moltes defenses i les van alternant, sobretot en el bloqueig directe. A vegades pressionen més, altres menys, persegueixen, passen per darrere... i això ens obliga a llegir constantment què està passant". És per això que el tècnic gallec considera que serà fonamental "superar la pressió inicial i apostar per un joc dinàmic que ens permeti atacar amb determinació".
I potser el més important, continuant amb la reflexió d'Ocampo, serà "no col·lapsar-se", ja que els manresans poden caure en la temptació "d'obsessionar-se amb què fan ells. Hem de pensar menys i jugar més. Tenim jugadors que saben jugar i es diverteixen fent-ho, sobretot a la línia exterior". La baixa d'Olinde tornarà a desplaçar Gustav Knudsen a la posició de quatre, "serà una oportunitat per a ell de continuar creixent. El Manresa és fer de l'adversitat una oportunitat".
Un moviment que també caldrà compensar a la posició del tres, en què serà Agustín Ubal qui faci parella amb Reyes: "Amb el Gustav al quatre guanyem físic i amb l'Agus al dos també, però ens hem d'adaptar i aconseguir que tregui avantatge no només del físic, sinó de la seva habilitat". Una possibilitat que Ocampo veu com un repte per al jugador nascut a Montevideo, "pot sortir i donar una passa endavant en una eliminatòria com aquesta, que per això és uruguaià" sentenciava Ocampo.
