Bàsquet | Eurocup
El Ganxo retransmetrà en directe, des de l'Stroika, el partit entre el Baxi i el Türk Telekom
El projecte que capitanegen Carles Jódar i Norman López aproparà l'eliminatòria de vuitens de final de l'Eurocup a l'afició en una tarda amb bàsquet, sortejos i entrevistes amb protagonistes
Regió7
El Ganxo tornarà a fer vibrar la sala Stroika amb la retransmissió d'un partit històric per al Baxi Manresa. Carles Jódar, Norman López i Arnau Cunillera aproparan a l'afició manresana el partit que el conjunt que dirigeix Diego Ocampo afrontarà a Ankara. El partit començarà a les sis de la tarda, però des de les cinc el Ganxo escalfarà l'ambient i amenitzarà el que està cridat a ser una gran tarda per al bàsquet manresà.
La proposta és molt similar a la que el mateix projecte ja va oferir el 30 de desembre, aleshores per a retransmetre el Hapoel Jerusalem-Baxi Manresa. Com en aquella jornada, la tarda de dimecres estarà plena de sortejos i sorpreses per als assistents, amb l'objectiu que, de nou, el públic torni a esdevenir l'autèntic protagonista de la narració.
Com també va succeir en aquella ocasió, la retransmissió de l'enfrontament es podrà seguir per tots els canals habituals per on emet el projecte, que a sobre oferirà una producció especial dissenyada per fer arribar l'ambient de Manresa fins a Ankara, i a l'inrevés.
