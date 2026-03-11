Bàsquet/Eurocup
El camí europeu del Baxi Manresa no va més enllà de Turquia (98-81)
L'equip d'Ocampo no pot trencar en cap moment el ritme controlat del Türk Telekom i queda eliminat en els vuitens de final en la seva primera experiència a l'Eurocup
La primera experiència del Baxi Manresa a l'Eurocup s'ha acabat a Ankara. Els bagencs van començar a quedar fora del torneig amb la derrota contra el Venècia a casa, que el va abocar a disputar a fora la primera eliminatòria. I aquest dimecres s'ha confirmat quan el Türk Telekom, amb un joc controlat i buscant sempre situacions senzilles, ha destrossat la defensa d'Ocampo (98-81). S'acaben els partits d'entre setmana i ara caldrà veure quina valoració en fa el club d'aquest camí per veure si s'aspira a repetir la temporada vinent.
El Baxi ha notat la força defensiva dels turcs en els primers minuts, en què només han entrat punts de Reyes. A l'altra banda, costava controlar els dos contra dos, la versatilitat de Trifunovic i també el control d'Ozdemiroglu. El segon triple de l'ala del Baxi permetia aturar el cop i es passava del 10-2 inicial al 12-8.
Oriola ha agafat després el relleu, però entre l'entrada d'Allman al partit, un parell de pèrdues de pilota i el fet que el Türk Telekom ja pogués gaudir del bonus, els locals han obert el primer forat (22-12). Els otomans estaven animats i dificultaven molt el joc d'atac del Manresa.
El bon moment del targarí i un triple de Benítez semblava tornar a comprimir el resultat (24-19). Però en un terrible final de quart, amb dos triples de Jaleen Smith, dues pilotes perdudes més i una cistella de Bankston tancaven amb un 32-19 gens esperançador. I tot, amb un joc lent, favorable a l'equip d'Ankara, que ja havia tirat 13 tirs lliures.
Lluitant contra l'abisme
I les coses no han continuat gaire millor al segon període. El Baxi només anotava amb tirs lliures provocats per Ubal i Reyes. La defensa turca era gairebé perfecta i, a sobre, entraven 2+1, com un de Simonovic i un altre de Devoe, per estirar la distància fins als disset punts (47-30).
Les dificultats eren màximes, però almenys ha aparegut un Brooks sovint massa tímid per clavar dos triples i tornar a fer entrar l'equip en el partit (48-38). Però el Türk Telekom explotava les penetracions i el fet de doblar boles. De fet, només havia intentat cinc triples en tota la primera meitat, dels quals n'havia anotat quatre.
L'enèsim rebot ofensiu de Bankston donava la màxima distància (59-41). El forat defensiu era immens. Però almenys un parcial de 0-7 ha permès que el partit, lentíssim i amb 38 tirs lliures ja intentats, no quedés decidit abans d'hora a la mitja part.
Perquè el partit encara era viu i Brooks ha tornat a ser l'home a buscar a l'inici de la represa. Ara el Baxi encertava, però la defensa seguia fallant i el Türk encistellava en gairebé cada atac amb accions d'alt percentatge. El tercer període era com un part, llarguíssim, amb joc lent i amb falta rere falta.
Però aquest cop l'equip local no l'ha trencat tant com abans i un triple de Bassas ha donat més esperança que mai, encara amb tretze minuts per davant (73-65). En el tram final, Smith ha tret el cap, però dues bones accions, de Reyes i Benítez, donaven tota l'esperança per al tram final. I ja es duia una hora i 50 minuts de partit.
En el darrer quart calia posar pressió als turcs per si es posaven nerviosos i, per aquest motiu, els primers minuts eren importants. Però l'equip amfitrió, ajudat novament per un joc lentíssim, ha controlat perfectament el rival, al qual no ha deixat baixar dels deu punts. Una antiesportiva d'Oriola a Ozdemiroglu ha fet molt mal i un triple del mateix base otomà ha retornat l'avantatge fins als disset punts (89-72). Ara la missió sí que era gairebé impossible.
Les esparnegades de Brooks, amb un triple per posar el 91-77, han estat el cant del cigne. Smith i Allman han tornat a allargar la distància fins a prop dels vint punts. Els quatre minuts que encara faltaven han sobrat tant com a Jerusalem, Cluj o Klaipeda, en d'altres derrotes sense opció final.
