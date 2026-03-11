Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

Dos canvis d'horari en partits de l'ACB del Manresa de final d'abril

El partit a la pista del Bilbao s'avança a les cinc de la tarda del dia 18 per la disputa de la final de Copa i el duel a casa contra el Burgos canvia del dissabte, 25 al diumenge, 26 a la tarda

El Baxi Manresa ha de visitar el Bilbao el proper 18 d'abril, però més aviat quant a horari

El Baxi Manresa ha de visitar el Bilbao el proper 18 d'abril, però més aviat quant a horari / Arxiu/Oscar Bayona

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa ha conegut aquest dimecres que dos partits consecutius de la Lliga Endesa, els de les jornades 27 i i 28, tindran horaris diferents als que estaven estipulats al principi.

El 18 d'abril, el duel que els homes de Diego Ocampo han de disputar a Miribilla contra el Surne Bilbao s'avança de les nou de la nit a les cinc de la tarda. El motiu és la final de la Copa del Rei de futbol entre l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat que se celebra aquell dia. En la mateixa jornada, en canvi, s'ha endarrerit el partit Asisa Joventut-Kosner Baskonia, que havia de ser a les sis de la tarda i que ara es jugarà a dos quarts de vuit.

El cap de setmana següent, el Baxi també ha vist com se li canvia l'horari i el dia d'un partit. En concret, el que ha de jugar a casa contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos finalment tindrà lloc el diumenge, dia 26 d'abril, a les cinc de la tarda. S'hauria hagut de jugar el dia abans, a les sis.

En la mateixa jornada hi ha tres canvis més. El Dreamland Gran Canària-Girona passa del dia 25 a les set de la tarda al mateix dia, una hora més tard, a les vuit, hora peninsular. El Kosner Baskonia-Barça s'avança un quart d'hora i passa del 26 d'abril a dos quarts d'una del migdia al mateix dia, però a un quart d'una. Finalment, el Granada-Andorra passa del 26 d'abril a les sis de la tarda al mateix dia, però a dos quarts d'una del migdia.

