Bàsquet/Eurocup
El Cluj i el Trento trenquen el factor pista en els vuitens de final de l'Eurocup
Els romanesos deixen fora el Buducnost, els italians superen el Venècia en el derbi i el Cedevita passa ronda en guanyar a casa el Chemnitz
El Cluj Napoca ha estat un dels dos equips que va trencar el factor pista per entrar als quarts de final de l’Eurocup, que també es disputaran a partit únic la setmana vinent. Els romanesos, sisens del grup del Baxi i classificats en l’últim partit, han vençut per 82-100 a la pista del Buducnost montenegrí, campió del seu, i avancen ronda.
L’equip dels Càrpats ha tingut en el panameny Iverson Molinar el seu millor home, amb 34 punts, i han superat els balcànics, en què ha respost Yogi Ferrell, amb 17. El Cluj jugarà els quarts a la pista del Bahçesehir.
El guanyador d’aquesta eliminatòria jugarà semifinals contra qui venci del Besiktas-Trento. Els italians han estat l’altra formació de guanyar a fora de casa en aquesta primera eliminatòria en vèncer en un derbi ajustadíssim a la pista del Venècia (90-94) que s'ha decidit a la pròrroga.
De fet, els visitants ja manavenen el temps original i han tingut l’últim tir per vèncer, però l'han fallat. En el temps suplementari s'han aprofitat de dos tirs lliures fallats per Bowman. La gran estrella del partit ha estat Devante Jones, autor de 38 punts.
En l’eliminatòria, a part de la del Baxi, en què ha guanyat l’equip de casa, el Cedevita s'ha imposat al Chemnitz per 73-65 després que els alemanys dominessin a la primera meitat. Stewart, amb 14 punts, ha estat el màxim anotador. El Cedevita haurà de visitar el Bourg en quarts.
