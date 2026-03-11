Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Fa ràbia no haver pogut igualar la seva energia durant més minuts"
L'entrenador gallec reconeix a El Ganxo que s'hauria pogut jugar millor durant més temps, però valora positivament el debut de l'equip en l'Eurocup
En declaracions a El Ganxo, que aquest dimecres ha preparat un programa especial a la sala Stroika de Manresa, Diego Ocampo ha dit, després del partit, que "l'havíem preparat el millor possible, però sobretot en el primer quart no hem arrencat amb la duresa i la concentració que necessita un partit com aquest". Ha admès que les jugadors del Türk Telekom "tenen molt talent, alguns d'ells, i físicament disposen de deu jugadors que tant és qui actuï, entren i surten. Però en alguns moments hem pogut igualar l'energia i el físic, amb la qual cosa fa ràbia no haver-ho mantingut durant els quaranta minuts".
Respecte a l'actuació dels àrbitres, "millor no parlar d'ells, perquè ja en tinc prou de perdre pilotes fàcils o, després d'alguna jugada explicada, perdre l'atenció. Ja en tinc prou amb la meva feina i si em fiqués en la dels altres, perdria les meves idees".
Afegia que "et sents decebut perquè creiem que ho podíem fer millor durant més minuts. Des de la responsabilitat individual de cadascú, ho podíem fer. Però per a molts era el seu primer partit en aquestes eliminatòries. Estem en un procés en què cal experiència i temps. Això cal viure-ho i afrontar-ho. Hem d'aprendre'n per al futur i aquest és demà. Ens hem de recuperar i encarar el proper partit".
Pel que fa a l'actuació global, "és un èxit d'aprenentatge perquè ens ha ajudat en molts aspectes, i també a nivell competitiu. Hem passat moments dolents i ens hem aixecat. Tots en volem més, però per a un equp nou, amb els canvis que s'han fet i les lesions, ha anat bé per als jugadors veterans i els joves".
