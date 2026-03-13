Bàsquet/Lliga Endesa

Olinde viatjarà amb el Baxi Manresa a Granada, tot i que encara es dubta sobre si podrà jugar

L'expedició bagenca viatja a Granada amb tretze jugadors, inclòs l'alemany, i diumenge es decidirà si està en condicions de jugar

Louis Olinde, amb la cinta al cap després de rebre el cop / FIBA Europe

Jordi Agut

Manresa

La presència de l'ala-pivot alemany Louis Olinde és la novetat més important de l'expedició del Baxi Manresa que aquest dissabte viatja a Granada per jugar diumenge (18.30 hores, DAZN i Movistar) a la pista del cuer de la categoria. Així ho ha explicat Diego Ocampo, el tècnic, en la prèvia del partit.

Segons l'entrenador gallec, "avui ha fet l'última fase de recuperació i demà viatjarà. Però anem amb compte, ja que vull veure com va a l'avió i com es troba en l'entrenament de demà. Viatjarem amb Max [Gaspà] i així podrem decidir sobre la convocatòria".

I és que el Manresa aprofita per viatjar al matí i entrenar-se a la ciutat andalusa, ja que el Nou Congost estarà ocupat per una Copa Campions que Ocampo ha declarat que fa que estigui "molt orgullós" que tingui lloc a la ciutat.

Olinde s'ha perdut els dos últims partits de resultes d'un cop al cap que va rebre jugant amb Alemanya a Croàcia. Això li va causar marejos en tornar a casa i el protocol de seguretat va fer aconsellable que no fos de la partida ni contra La Laguna Tenerife, ni davant del Türk Telekom.

Dani i Gerard, tampoc

De la resta de lesionats, continua de baixa Dani Pérez, per un problema al soli. En canvi, i tot i els problemes que continua arrossegant a la mà dreta de resultes d'un esquinç de canell en una caiguda, Retin Obasohan compta en els plans del tècnic. El belga "es troba millor en general".

Pel que fa a Gerard Fernández, que ja no va viatjar a Ankara, "es va fer mal al psoas i estem esperant per definir exactament el diagnòstic de la seva lesió".

Amb l'eliminació europea, l'equip afronta els tretze partits finals de la lliga amb la intenció de lligar la permanència com més aviat possible, però també a ser ambiciosos. Així, des de dins del club es pretén que tothom, jugadors i aficionats, interioritzin que la posició final a la lliga pot ser important a l'hora d'entrar en competició europea la temporada vinent, independentment de si l'Eurocup atorga o no una invitació.

De fet, la temporada passada es va aconseguir aquesta plaça perquè l'equip va ser novè, just darrere de l'UCAM Múrcia, l'últim dels que va voler anar a la BCL. Enguany hi podria haver més competència per ser a l'Eurocup.

