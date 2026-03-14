Bàsquet/Lliga Endesa
Coviran Granada-Baxi Manresa: Una batalla incòmoda contra els paranys i les aparences
Els manresans volen oblidar l'eliminació europea sense refiar-se d'un cuer que només té un triomf, però que disposa de molts ex dels bagencs amb ganes de fer la guitza
El 26 d'abril de l'any passat el Baxi Manresa, aleshores sisè i amb tots els números per ser als play-off, visitava un Granada que era últim i a quatre partits de la salvació, amb només sis per jugar. Els homes d'Ocampo, que guanyaven de vuit punts a l'inici de l'últim quart, no van actuar amb suficient intensitat i van acabar perdent per 86-80, un resultat que semblava que no serviria per a res als andalusos, però que els va ajudar a quedar penúltims, per davant del Corunya, i no acabar baixant. El Baxi, per la seva banda, va iniciar una davallada que el va conduir a la desena posició final.
És, segons el tècnic gallec, "un exemple boníssim" del que pot esperar aquest diumenge (18.30 hores, DAZN i Movistar) als bagencs. A davant, un equip amb un sol triomf de 21 intents. I l'oportunitat per als manresans d'acumular la desena victòria i veure la salvació propera. Però per arribar-hi, cal fer les coses bé.
El Baxi sembla que pot recuperar Louis Olinde, però no disposa ni de Dani Pérez, ni de Gerard Fernández. Els locals encara tenen més absències, com la de l'ex del Manresa Elias Valtonen i d'altres elements importants com Howard, Burjanadze i Kljajic. Tot i això, Ocampo recorda que "al Granada hi ha molts exjugadors del Manresa i voldran fer un bon partit contra nosaltres".
Va destacar "Lluís Costa, que m'encanta com juga i com fa jugar els companys. També sabem com intimida Amida Brimah. Tenen orgull i ho voldran fer bé". I encara n'hi van quedar dos, Pere Tomàs i Babatunde Olumuyiwa.
Sense confiança
La realitat, però, també diu que el Coviran no s'ha refet tot i el canvi de tècnic, Arturo Ruiz per Ramón Díaz i que ha perdut els últims deu partits per una diferència mitjana de 16 punts. Tot i això, Ocampo el considera "un partit trampa perquè hi vas a jugar amb pressió i aquest és un enfocament erroni. El Granada ha tingut una temporada difícil i dura per diversos factors, però no vol dir que no tingui qualitat. És un rival dolgut que voldrà jugar al cent per cent davant de la seva afició".
En aquest sentit, és clar en demanar "fer-ho el millor possible i que cada jugador que estigui al camp ho afronti així. La nostra mentalitat ha de ser la de jugar menys minuts, però amb més qualitat".
Per la seva banda, el tècnic del Granada, Arturo Ruiz, va reconèixer, en una roda de premsa en què se li va recordar contínuament les males actuacions de l'equip, que la imatge que van donar a la pista del Joventut, on van perdre per 109-73, ha provocat que "hàgim parlat perquè algunes situacions d'actitud no es repeteixin". També va afegir que "la situació és molt complicada, però hem d'estar més units que mai".
Del Baxi, "m'agrada molt el seu estil de joc. Actua amb moltíssim ritme, comparteix molt la pilota i troba molts triples perquè són els que n'anoten més per partit. Hem de rebaixar el seu ritme de joc i, en atac, hem de ser nosaltres mateixos. Sobretot, jugar com a un equip".
