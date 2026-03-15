Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa s'apaga a Granada i reviu el cuer de la Lliga Endesa (92-79)
Els homes que dirigeix Diego Ocampo no han estat capaços de tancar el rebot defensiu amb prou solidesa, i la parella Costa-Bozic ha estat diferencial per sumar un triomf que se'ls resistia des del 9 de novembre
El Coviran Granada ha sorprès el Baxi Manresa i ha sumat la segona victòria del curs, la primera aquest any natural per al cuer de la Lliga Endesa. Els homes que dirigeix Diego Ocampo no han trobat en cap moment la solidesa defensiva que tan bon resultat els havia donat fins ara a la competició domèstica, i concedint moltes segones oportunitats sota la cistella signen la tretzena derrota de la temporada, que els deixa amb tres partits de marge respecte al descens.
El partit ha començat amb els dubtes característics dels enfrontaments a casa del cuer de la competició, uns nervis que limitaven la producció ofensiva en els primers minuts. Rousselle ha clavat dos triples consecutius que confirmaven els pitjors presagis, ja que el Baxi només semblava capaç d'anotar des de la línia dels 4,60, des d'on havia convertit 6 dels primers 11 punts. Contra tot pronòstic, i a conseqüència del fet que Kao es carregués aviat amb dues faltes, l'amenaça en el rebot ofensiu que ha entrat a pista amb Paulicap han impulsat el conjunt manresà.
El Baxi arribava al darrer minut del primer període amb un 14-21 que semblava encarar el duel, però una desconnexió final ha permès als granadins posar el 18-21. També durant el primer període el Baxi ha vist com Brooks topava amb Reyes i havia de marxar al vestuari amb un fort cop al cap. Els d'Ocampo continuaven sense trobar l'encert exterior (2/14 en 16 minuts) i a diferència del primer quart, ara no controlava el rebot ofensiu i perdia la capacitat anotadora que els havia impulsat a l'inici.
Obasohan ha col·locat el 25-27 quan faltaven 7:44 pel descans, i a partir d'aleshores només Benítez amb un contraatac i Ubal en una acció individual han aconseguit anotar en joc. El Baxi vivia d'un percentatge decent des del tir lliure, sobretot carregant el joc ofensiu amb pilotes interiors buscant al sempre regular Oriola i l'aparegut Paulicap. Mentre que en defensa Bozic castigava des de totes les posicions, i ara eren els cuers qui treien partit de les segones oportunitats gràcies al rebot ofensiu.
El caràcter de Retin Obasohan
El duel marxava al descans amb igualtat total: 35-35. L'inici del tercer període ha tornat a ser negatiu per al Baxi Manresa, que en menys de dos minuts ha encaixat un parcial de 7-0 amb antiesportiva inclosa d'Obasohan. Però l'exterior belga ha exhibit el seu caràcter de líder, i quan els granadins amenaçaven a marxar per més de 7 punts, ha fet gala de la seva capacitat de canviar partits per igualar de nou un enfrontament en què el Baxi semblava desdibuixat.
Un canvi de dinàmica que ha vingut acompanyat dels triples de Bassas, Reyes, Oriola i Steinbergs que actuaven com a mesura de contenció a la facilitat ofensiva que trobaven els locals gràcies a un inspiradíssim Alibegovic que ha entrat en un estat de gràcia davant d'un Knudsen que acusava la diferència de centímetres. Els granadins començaven a veure la llum al final del túnel, i l'oportunitat de guanyar per primera vegada des del 9 de novembre i després de nou derrotes consecutives al Palau dels Esports de Granada era massa llaminera per deixar-la escapar.
Els manresans també li han vist les orelles al llop, i amb un parcial de 2-11 capgiraven el resultat 63-67. Però l'entrega de l'afició actuava de sisè home, i amb un 14-0 protagonitzat per Rousselle i Costa posaven la màxima pels locals 77-67. Benítez i Reyes han donat un bri d'esperança quan tot semblava perdut, però de nou l'aparició d'un Bozic imperial que aprofitava les bones passades de l'exbase del Baxi han certificat la desfeta.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa