Bàsquet | Lliga Endesa
"No hi ha cap excusa, no hem donat el nivell mínim per competir"
El tècnic gallec del Baxi Manresa ha expressat, visiblement molest i amb molt poques paraules, que l'equip no ha estat a l'alçada de les circumstàncies
El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha protagonitzat una roda de premsa breu i en què es podia intuir la resignació que li ronda pel cap després de la derrota del seu equip a la pista del Coviran Granada. L'entrenador gallec va ser clar, entonant des de l'inici un discurs en què no contemplava "cap excusa" per explicar el fet que els seus homes no hagin estat a l'alçada del partit al Palau dels Esports de Granada.
Ocampo ha felicitat els cuers de la Lliga Endesa, ja que "han fet un gran partit i han dominat gairebé totes les fases del partit en l'aspecte tàctic i també gràcies a les alternatives defensives". Així i tot, el tècnic gallec ha rescatat algunes accions positives dels seus homes, com la reacció en el primer tram del darrer quart que els ha permès capgirar l'electrònic i posar-se amb tres punts de marge, tot i que "llavors hem fallat una cistella sols i això ens ha fet marxar del partit perquè són errades que desmoralitzen".
L'entrenador del Baxi també s'ha desmarcat de la possible vinculació del desgast físic que arrossegava l'equip després de l'eliminació a l'Eurocup, i s'ha reafirmat en la seva tesi inicial: "No hem donat el nivell per competir aquí i ells han estat millor. Això és tot" ha expressat deixant intuir una resignació que no calia que expressés, ja que se li dibuixava al rostre.
