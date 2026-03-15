Bàsquet | Lliga Endesa
El San Pablo Burgos sorprèn el Baskonia i comprimeix el descens
Els burgalesos empaten a sis victòries amb el Morabanc Andorra i el Casademont Saragossa, que han perdut contra el Bàsquet Girona i l'Unicaja respectivament
El Recoletas San Pablo Burgos ha donat la sorpresa al Coliseum i s'ha endut una valuosa victòria davant d’un Baskonia que des que va guanyar la Copa del Rei només s’ha imposat en un partit, la jornada passada davant del Lleida i per només 3 punts. Avui diumenge, els vitorians han tornat a caure per 107–96 davant dels burgalesos, que amb el triomf surten de manera momentània de la zona de descens. De fet, ara és el Morabanc Andorra qui ocupa la penúltima posició, i el Casademont Saragossa qui marca el tall, tots tres amb 6 victòries.
Els andorrans continuen arrossegant la mala dinàmica i només han guanyat un dels darrers quatre partits que han disputat. Davant del Bàsquet Girona han signat un partit nefast (82–75) en què en cap instant s'han aconseguit avançar a l’electrònic i en què han arribat a perdre de 23 punts al tercer període. Tampoc van millor les coses a Saragossa, que ha perdut els darrers vuit enfrontaments que ha disputat, el darrer dissabte davant l’Unicaja per 112–89, i que la jornada vinent reben un Burgos pletòric.
El Gran Canària tampoc respira del tot tranquil després de la derrota davant l’UCAM Múrcia per 87–76. Mentre que les desfetes del Hiopos Lleida a la pista del Reial Madrid (95-78) i la del Río Breogán a la del Surne Bilbao Basket (100-90) fa que vegin l'abisme del descens una mica més a prop.
A la part alta, el Barça no ha sabut aprofitar la derrota del València a la pista de La Laguna Tenerife, i ha caigut de manera clara davant d'un Asisa Joventut que s'ha sabut fer fort a l'Olímpic de Badalona. Un cúmul de resultats que deixen només tres partits de marge entre la segona i la novena posició, tot i que encara s'han d'ajustar els calendaris d'alguns dels equips que es troben immersos a la pugna per assegurar-se ser al play-off.
