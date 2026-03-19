Bàsquet/Lliga Endesa
Pierre Oriola anuncia la seva continuïtat al Baxi Manresa durant dues temporades més
El targarí ha confirmat al programa «Fanzone» de TV3 que seguirà fins al 2028 al Congost i s’afegeix a Álex Reyes en la campanya de renovacions iniciada pel club abans d’acabar la temporada
El pivot del Baxi Manresa Pierre Oriola ha confirmat aquest dijous, a última hora de la nit, en primera persona, que seguirà al Baxi Manresa dues temporades més. La informació havia estat avançada pel periodista Oscar Herreros la setmana passada i ha estat ratificada pel mateix interessat al programa «Fanzone» de TV3. D’aquesta manera, el bagencs lliguen el segon puntal en l’últim més, després de la renovació, també per dos anys, d’un altre internacional i jugador de quota, Álex Reyes.
En declaracions a Regió7, Oriola ha explicat que la rapidesa en la resolució arriba després «d’analitzar com està avui en dia el tema dels jugadors nacionals i de quota, veure el rendiment que puc estar tenint fins ara i entendre que el millor és tenir un nucli de jugadors importants que et juguin minuts. Hi puc ser jo. Per això la rapidesa i no haver d’esperar fins a l’estiu per parlar de la renovació».
Afegia que «Els dos anys són perquè ho volia jo. El club ha satisfet les meves intencions. Ha cregut que dos anys eren bons per ser en un projecte, creu en mi durant aquest temps i per això s’ha arribat a un punt d’unió entre l’econòmic i els anys de contracte».
El cos tècnic
Oriola ha estat clar en manifestar que «La importància del cos tècnic en la decisió és gairebé total. Hi ha una part de proximitat i familiar, que també he valorat molt. Ser a Manresa, a casa meva, al costat de la meva família, de la meva dona i el meu fill. I després, des del primer dia el Diego ha mostrat una confiança enorme en mi, m’ha demostrat que em vol aquí, que creu en mi i que pensa que puc ajudar en el projecte. I no noés ell, sinó també Marc Estany, el Litos [Carles Flores], el Nacho [Juan], el mateix president, el Biel [Colominas], el director esportiu... tothom ha confiat en mi perquè jo segueixi ajudant i sumant per al club».
La seva renovació i la de Reyes, segons el seu punt de vista, reforça la idea i el projecte. «Tornant al cas dels jugadors nacionals, tenir-ne dos com l’Álex i jo que et juguen minuts i et sumen importància, no només en l’apartat estadístic sinó en coses intangibles que no es veuen, és important. Que siguem en un projecte, que hi hagi continuïtat. Entenem què és Manresa i jugar pel Baxi, què és la ciutat i la importància que hi té el bàsquet».
En aquest sentit, i com a jugadors veterans, «Hem de ser els encarregats d’inculcar als jugadors nous que vinguin tot això. El club ha fet un moviment important, astut i llest a l’hora de renovar jugadors nacionals abans no s’acabi la temporada, que et donen un plus en àmbits que la gent pot pensar que no són tan importants, però ho són».
El més valorat de l’equip
Pierre Oriola va tornar el passat novembre al Bàsquet Manresa, amb el qual havia debutat a l’ACB el 2010 i amb què també havia actuat fa dues campanyes, la 2023-2024. Els problemes amb els cinc del Baxi de principi de temporada, Golden, Kao i Izaw-Bolavie, van provocar que el targarí arribés de Mèxic, on havia estat campió de lliga amb el Fuerza Regia de Monterrey.
A l’hora de la veritat, les seves prestacions han superat l’esperat. Ara mateix, és el jugador més valorat de l’equip a l’ACB, amb 12,9 crèdits, i el pivot que genera més confiança, per davant de Kao, l’únic supervivent de l’inici, i d’un Paulicap, substitut de Golden, que tampoc no està convencent.
Casos a tractar en els propers mesos
El Baxi Manresa ha explicat que la seva intenció és lligar per a la propera temporada un bon nombre de jugadors d’aquesta per donar continuïtat al projecte. No és còmode haver d’anar renovant l’equip contínuament, com en l’estiu passat, quan només en van quedar quatre de la temporada passada [Dani Pérez, Reyes, Obasohan i el renovat a l’estiu Steinbergs]. D’aquí arriben els ràpids moviments per tancar les continuïtats de jugadors de rendiment segur, com Reyes o Oriola.
També n’hi ha d’altres amb contracte en vigor per al proper curs, com Benítez, Knudsen o Ubal, amb els quals es va arribar a acords de llarga durada. D’altres només tenen contracte fins a final de temporada, com Olinde, Brooks o Kao, i caldrà veure quina és la casuística de cadascun.
Hi ha tres carpetes, però, que tenen prou importància. El capità, Dani Pérez, acaba contracte i, amb 36 anys i set campanyes al club, caldrà veure què decideix sobre el seu futur. De la seva continuïtat o no podria dependre si segueix Ferran Bassas, que s’ha integrat magníficament després d’arribar el desembre. Finalment, una altra incògnita és què passa amb un dels ídols de l’afició, un Retin Obasohan que enguany repeteix per primer cop en la seva carrera amb un club.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos