Bàsquet | Lliga U22
El Baxi sub-22 cau davant d'un Reial Madrid implacable (99-61)
Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan han resistir l'allau blanca durant més de 25 minuts, tot i que han acabat cedint la vuitena derrota
L’equip sub-22 del Baxi Manresa ha perdut per 99-61 a la sempre complicada pista del Reial Madrid. Els joves jugadors del conjunt manresà es van saber refer d’un mal inici d’enfrontament, però la piconadora blanca no ha tingut compassió dels bagencs, que es veien superats en gairebé totes les accions en què intervenia el component físic. Una diferència que donava massa segones oportunitats als locals, sobretot gràcies als rebots ofensius.
Els joves jugadors de Nacho Juan han entrat al partit amb dubtes, i el talent blanc ha situat un 12-0 en 3 minuts i mig. El tècnic del Baxi ha hagut d'aturar al partit i moure els cinc jugadors que tenia a pista, i no només s'ha aturat la sagnia, sinó que amb un parcial de 2-8 com a mínim incomodaven els locals. A partir d'aleshores, els triples manresans han començat a entrar, i malgrat que els madrilenys continuaven traient molt d'avantatge en situacions al pal baix, el Baxi es mantenia dins del partit.
Els de Nacho Juan han sortit molt més endollats al segon període, i mostrant-se molt agressiu en defensa trobava opcions en transició que els permetia retallar el desavantatge fins als cinc punts, 24-19. A partir d'aleshores, tots dos joves conjunts han intercanviat cistelles, sempre amb la sensació que els blancs ho feien de manera més fàcil. Una circumstància que ha passat factura als manresans just abans del descans, quan els locals han trobat un parell de triples que els han catapultat a l'electrònic, 37-24.
Però una nova revifada manresana ha posat el 40-30 abans d'encarar el camí cap als vestidors. Els blancs han estat més contundents, i amb un 12-4 de parcial es posava a uns 18 punts que començaven a semblar decisius. Els manresans han resistit l'allau en els primers compassos de la segona meitat, però quan han vist que el partit començava a escapar-se de manera definitiva, s'han deixat anar.
Els madrilenys no han aixecat el peu de l'accelerador, i amb ganes de preparar de la millor manera el Clàssic que jugaran diumenge, han fet créixer el marge a l'electrònic. Els manresans continuen en setè lloc, a una victòria del Gran Canària, que ara mateix marca el tall dels equips que jugarien la fase final.
