Lliga Endesa
Louis Olinde encara no podrà jugar aquest dissabte contra l'UCAM Múrcia
L'ala-pivot alemany no s'ha recuperat a temps, però Diego Ocampo s'encomana a la disponibilitat de Brooks i la millora d'Obasohan per rebre una de les revelacions de la temporada
El Baxi Manresa encetarà dissabte (18.00 hores) la jornada 23 de la Lliga Endesa rebent al Nou Congost una de les revelacions de la temporada, l'UCAM Múrcia. Els homes que dirigeix Diego Ocampo provaran d'oblidar la patacada soferta a Granada davant d'un equip que arriba a Manresa amb 4 victòries en els darrers 5 partits a l'ACB i un balanç de 15 triomfs i 7 derrotes. Una de les claus positives del duel és que els de Sito Alonso han perdut 4 dels darrers 5 partits que han disputat lluny del Palau d'Esports de Múrcia.
La notícia negativa és que el tècnic gallec encara no podrà comptar amb els serveis de l'ala-pivot alemany Louis Olinde: "Ho hem intentat de totes les maneres, però no s'ha recuperat i ara mateix és impossible saber fins quan serà baixa". En aquest sentit, i centrant-se en com podrà afectar això l'equip el dissabte, Ocampo ha reconegut que "l'equip ha d'acceptar que no hi serà i això obligarà a la resta de jugadors ocupar la seva posició, i sobretot exigir-se". Tampoc estarà disponible per participar del partit contra l'UCAM Dani Pérez, que "va millorant tot i que encara no ha entrenat".
La bona notícia en aquest sentit és que el tècnic del Baxi sí que podrà comptar plenament amb Eli Brooks, que va rebre un fort cop al cap a Granada que el va obligar a abandonar el parquet després d'haver jugat un minut, i que el canell de Retin Obasohan "va millorant". Dues peces que han de ser importants a l'hora d'aturar una línia exterior murciana que és un dels seus punts més destacats, amb l'amenaça que suposen l'explosiu David DeJulius o el veterà Dylan Ennis.
"Igualar la seva intensitat"
Sobre el parquet, serà clau "igualar la seva intensitat cada segon a pista, abans i tot de pensar en aspectes tàctics". Ocampo ha lloat el compromís amb què treballen els murcians, "tot el que fan, ho fan al 100% i et demanda una gran concentració física i mental". No és l'únic aspecte dels homes de Sito Alonso que ha assenyalat especialment el tècnic gallec, "saben com defensar molt bé totes les situacions, tant en aspectes tècnics com tàctics. La seva activitat sobre la pilota i la pressió a les línies de passada ens exigirà moltíssim".
És per això que Ocampo reclama als seus homes entendre que "jugar a Manresa és especial" i que ho hauran de fer de manera molt intensa. Això sí, "això no ens pot revolucionar, hem de mantenir un control per saber com passes la pilota, quan botes, on et col·loques... i el mateix en defensa, serà important que defensem allò que està passant ara mateix a pista, no el que pensem que pot passar".
La derrota a Granada i el fet d'apropar-se a la zona de descens ha fet que apareguin fantasmes del passat. Així i tot, Ocampo té clar que "ens hem de centrar en el que depèn de nosaltres, jugar bé. Si comences a mirar la classificació l'únic que fas és estressar-te i prou feina tenim per jugar amb intensitat i aconseguir que el públic estigui orgullós de com juguem".
