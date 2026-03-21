Bàsquet | Lliga Endesa
Un Baxi Manresa de matrícula topa amb el talent estel·lar de David DeJulius (86-90)
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo ha mostrat una gran imatge davant d'un UCAM Múrcia que ha necessitat la millor versió del base de Detroit per sumar la victòria al Nou Congost
El Baxi Manresa ha lluitat fins al darrer alè, però ha acabat cedint la catorzena desfeta de la temporada davant de l'UCAM Múrcia (86-90). Els homes que dirigeix Diego Ocampo han exhibit una millora més que notable respecte la imatge oferta a Granada, i només un David DeJulius estel·lar i un Jonah Radebaugh molt efectiu han estat capaços de fer front a un equip manresà molt coral capitanejat per l'encert exterior d'Álex Reyes i el caràcter d'Agustín Ubal.
L'inici del duel ha estat del tot atípic, amb tots dos conjunts erràtics en atac, fallant safates senzilles Benítez i Oriola per part manresana i Cacok i DeJulius a l'equip murcià. Randebaugh ha anotat des del perímetre i semblava que això animaria el partit, però res més enllà de la realitat. El Baxi buscava entrar pilotes al pivot de Tàrrega, però les entregues no eren precises. El veritable problema que explicava el 2-10 que va obligar a Ocampo a aturar el partit era que els manresans es fonien en defensa, i només el desencert murcià impedia que el resultat amb només cinc minuts jugats fos gairebé d'escàndol.
Però una cistella a pur caràcter d'Obasohan, un triple Steinbergs i una bomba de Brooks revifaven l'atac manresà i posaven un 10-15 que despertava el Congost. El Baxi ha acabat bé el primer període, però un dos més u de DeJulius i una nova jugada de tres punts murciana per tècnica al tècnic gallec han tornat a donar aire als de Sito Alonso (17-24). El partit pujava de temperatura ben aviat, i una enganxada entre Falk i Reyes forçava una antiesportiva sobre el de Càceres que comprimia encara més l'electrònic, 21-24.
El segon període semblava un concurs de tirs lliures fins que ha aparegut el físic de DeJulius, que desempallegant-se dels seus marcadors ha convertit 8 punts consecutius que eren or pur per al conjunt murcià, 24-32. Però els manresans no estan disposats a marxar del partit, i amb un triple de Benítez i dos més d'inversemblants d'un Álex Reyes que es vestia d'heroi empataven el partit a menys d'un minut per arribar al descans. Alonso demanava temps mort per trencar la dinàmica, però ni el minut ni una cistella de Cate han servit per aturar Obasohan de forçar un 2+1 que avançava el Baxi a l'electrònic per primer cop en el partit, 37-36.
Els murcians han sortit molt intensos dels vestidors, i de nou Radebaugh castigava amb dos triples seguits que esvaïen l'avantatge. Però Reyes encara no s'havia tret la capa, i ben ajudat per un Agustín Ubal que a una altra cosa potser, però a caràcter no el guanya ningú, han tornat a situar el Baxi per davant en el marcador, ara amb tres punts de marge, 51-48. Però qui sinó, DeJulius que arribava als 30 punts encara en el tercer quart, es carregava el seu equip a l'esquena i resistia l'embranzida dels manresans, que havien destapat el pot de les essències en atac i semblaven decidits a trencar el partit, 66-62.
Però els murcians demostraven la raó per la qual només havien perdut set partits en aquesta edició de la Lliga Endesa, i a cop de talent i caràcter empataven el duel a 68-68 abans del quart i definitiu període. El Baxi l'ha tornat a encetar un pèl fred, i Forrest ha agafat el testimoni de DeJulius i amb 5 punts consecutius obligava a Ocampo a aturar el partit. El Baxi feia dos minuts i mig que no veia cistella i Forrest continuava a la seva, amb un nou triple que posava el 68-76 a l'electrònic. Ha costat, però Oriola i Obasohan han inaugurat el marcador, i un nou triple que ha entrat a base de confiança de Reyes tornava a fer entrar el Baxi al partit, 77-78.
Kao encenia la caldera del Congost, fins al punt que ni tan sols un triple de Radebauhg el feia callar. Però de nou un DeJulius molt incisiu quan els manresans no arriscaven amb una variant defensiva de tipus caixa, es guanyava un viatge a la línia dels 4,60 en gairebé cada atac. Obasohan mantenia l'esperança, però una cistella del fins aleshores inèdit Sant-Roos i una antiesportiva d'Steinbergs rubricaven l'enfrontament abans del festival de tirs lliures final.
