Bàsquet | Lliga Endesa
El Casademont Saragossa agafa una mica d’aire davant del Burgos
Els jugadors que dirigeix Joan Plaza trenquen la ratxa de set derrotes consecutives i dormiran fora de la zona de perill
La derrota del Baxi Manresa davant de l’UCAM Múrciaha quedat una mica suavitzada a causa de la resta de partits de la jornada de dissabte a l’ACB. Els manresans es mantenen a tres partits de la zona de descens, que continua marcant un Morabanc Andorra que no veu la llum al final del túnel i un Burgos que va fer revifar el Casademont Saragossa al Príncipe Felipe. A la zona alta, La Laguna Tenerife ha superat per 70-95 l’Unicaja a Màlaga.
En el duel que enfrontava el conjunt aragonès i el Recoletas San Pablo Burgos, el nou equip que dirigeix Joan Plaza després de la seva aventura al país dels Pirineus ha trencat una dinàmica de set derrotes consecutives. El partit ha estat marcat per una primera meitat en què els saragossans van esborrar del parquet els burgalesos, que han reaparegut a la segona meitat, tot i que ja era tard. Un 108-98 que dona oxigen als aragonesos.
L’equip del Principat ha protagonitzat una remuntada impressionant després d’anar durant més de 32 minuts per darrere a l’electrònic. Però ha acusat el desgast en el temps extra, en què el Surne Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau no es va deixar sorprendre gràcies a un Justin Jaworski molt encertat que ha permès que la victòria sumés al caseller dels bascos per 98-102. n
