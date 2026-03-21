Bàsquet | Lliga Endesa
Diego Ocampo: "No puc demanar més als meus jugadors"
El tècnic gallec del Baxi ha mostrat la seva preocupació respecte a la mala fortuna que està patint l'equip en matèria de lesions i problemes físics
En la roda de premsa després del partit, Diego Ocampo ha volgut fer extensiu a tota la plantilla un agraïment al caràcter i l'esforç que estan demostrant de manera incondicional cada vegada que surten a pista. Així i tot, el tècnic gallec del Baxi Manresa també s'ha mostrat preocupat amb les molèsties físiques que arrossega l'equip: "Ens sentim una mica sols, tenim jugadors amb molt de caràcter que hem de forçar tot i que no els tocaria perquè a l'ACB només val guanyar".
Així i tot, no ha volgut carregar amb encara més pressió els seus homes, i ha reconegut que "la meva feina i la de tots és trobar les solucions a tots els problemes que tenim" i ha clos la compareixença amb una afirmació que defineix el full de ruta a seguir: "Els hi hem de donar suport incondicional, però no puc demanar més als meus jugadors. El Retin porta molt de temps jugant només amb la mà esquerra i els equips ja adapten les seves defenses, l'Eli ha de forçar i acaba amb problemes físics gairebé cada partit, l'Hugo renuncia a algunes penetracions perquè és la mateixa situació que quan es va lesionar..."
I per acabar-ho d'adobar, el tècnic gallec ha explicat que en una acció a l'inici del darrer període, Brooks ha caigut damunt del peu del seu defensor i "té un esquinç que li fa mal a la planta del peu. Com sempre ha intentat continuar ajudant a l'equip, però no ha pogut més".
