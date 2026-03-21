Bàsquet | Lliga Endesa

Diego Ocampo: "No puc demanar més als meus jugadors"

El tècnic gallec del Baxi ha mostrat la seva preocupació respecte a la mala fortuna que està patint l'equip en matèria de lesions i problemes físics

Diego Ocampo ha fet un repàs de l'estat físic dels jugadors de la plantilla / Arxiu/Oscar Bayona

Marc Llohis

Manresa

En la roda de premsa després del partit, Diego Ocampo ha volgut fer extensiu a tota la plantilla un agraïment al caràcter i l'esforç que estan demostrant de manera incondicional cada vegada que surten a pista. Així i tot, el tècnic gallec del Baxi Manresa també s'ha mostrat preocupat amb les molèsties físiques que arrossega l'equip: "Ens sentim una mica sols, tenim jugadors amb molt de caràcter que hem de forçar tot i que no els tocaria perquè a l'ACB només val guanyar".

Així i tot, no ha volgut carregar amb encara més pressió els seus homes, i ha reconegut que "la meva feina i la de tots és trobar les solucions a tots els problemes que tenim" i ha clos la compareixença amb una afirmació que defineix el full de ruta a seguir: "Els hi hem de donar suport incondicional, però no puc demanar més als meus jugadors. El Retin porta molt de temps jugant només amb la mà esquerra i els equips ja adapten les seves defenses, l'Eli ha de forçar i acaba amb problemes físics gairebé cada partit, l'Hugo renuncia a algunes penetracions perquè és la mateixa situació que quan es va lesionar..."

I per acabar-ho d'adobar, el tècnic gallec ha explicat que en una acció a l'inici del darrer període, Brooks ha caigut damunt del peu del seu defensor i "té un esquinç que li fa mal a la planta del peu. Com sempre ha intentat continuar ajudant a l'equip, però no ha pogut més".

  1. Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
  2. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  3. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  4. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  5. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  6. El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
  7. Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
  8. La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà

Diego Ocampo: "No puc demanar més als meus jugadors"

Lorenzo Viñas, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida: "El propietari prefereix un inquilí complidor abans que pujar el lloguer

Imatges del Baxi Manresa - UCAM Múrcia

Un Baxi Manresa de matrícula topa amb el talent estel·lar de David DeJulius (86-90)

L'Igualada planta cara al Liceo, però cau eliminat a les semifinals de la Copa del Rei

Tània Garcia: Aprèn a no saltar quan els teus fills et desafiïn o tinguin rebequeries

Històries de vida que s'expliquen a través de partitures

Necrològiques del 22 de març de 2026

Tracking Pixel Contents