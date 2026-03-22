Bàsquet | Lliga Endesa
El Reial Madrid enfonsa un Barça esgotat al Palau Blaugrana (76-95)
L’equip que entrena Sergio Scariolo ha guanyat el tercer dels quatre clàssics d’aquest curs gràcies a una allau ofensiva en el segon quart
La 23a jornada de la Lliga Endesa ha tingut un final de festa descafeïnat, sobretot tenint en compte les enormes expectatives que acostumen a precedir un clàssic. El cert, però, és que l’emoció que han viscut Joan García, Eric García o Gerard Martín des de la graderia del Palau Blaugrana només va durar 10 minuts. Els que van caldre a un Reial Madrid molt encertat des de més enllà dels 6,75 per esborrar del parquet un Barça a qui li pesaven les cames, les tres derrotes en els quatre darrers partits, i els problemes físics que arrossega l’equip. Al final, un contundent 76-95 que deixa els blancs més líders, i que complica la vida als blaugrana.
La resta de la jornada ha tingut una tònica diferent, la de les alternances a l’electrònic. Ha encetat la marató de partits del diumenge el Hiopos Lleida i l’Asisa Joventut que es s'han endut els badalonins gràcies a una reacció in extremis en el quart període. El Barris Nord ha estat testimoni d’un dels col·lapses ofensius més greus de tota la temporada, en què els lleidatans només han estat capaços d’anotar 1 tir lliure en una mica menys de cinc minuts i mig, mentre que els verd-i-negres, propulsats per un Cameron Hunt imperial, retallaven 12 punts de desavantatge que els mantenen en la lluita pel quart lloc.
Al capdavant d’aquest grup de quatre equips que tenen 15 victòries s’hi troba el Kosner Baskonia, que ha patit més del compte davant d’un combatiu Bàsquet Girona que ha anat gairebé tota la primera meitat per davant a l’electrònic. Però els vitorians han reaccionat a temps, i gràcies a un darrer període en què els tirs lliures han estat els protagonistes, han capgirat el marcador fins als 94-81.
Per davant d’aquest grup de quatre equips hi ha el València Basket, que s'ha pres la seva particular revenja contra el Coviran Granada al Roig Arena. Els homes que dirigeix Pedro Martínez no volien ser l’únic equip de tota la lliga que perdia en dues ocasions contra els granadins, i a partir de les acaballes del primer període han assumit un lideratge a l’electrònic que no han deixat anar fins al final.
Qui sembla no veure la llum al final del túnel és el Dreamland Gran Canària, que amb la d'aquesta tarda contra el Río Breogán acumula 8 derrotes en els darrers 9 partits. Una situació que comença a ser límit per als de Jaka Lakovic, a qui li apareixen problemes de sota les pedres. Aquesta tarda, només han anotat 18 dels 33 tirs lliures que han llançat.
