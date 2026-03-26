Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa ha buscat consulta externa per solucionar el traumatisme al cap de Louis Olinde
El jugador està descartat per actuar dissabte a la pista del Breogán i s'estan seguint tots els protocols perquè es recuperi completament
Dani Pérez tornarà a la convocatòria, però la presència de Benítez és més que dubtosa i Paulicap arrossega un virus
L'ala-pivot alemany del Baxi Manresa Louis Olinde seguirà de baixa per al partit que els bagencs juguen dissabte, a les sis de la tarda, a Lugo contra el Río Breogán. Serà el cinquè partit seguit que es perd el jugador d'Hamburg, tots des que va tornar de les finestres FIBA, a final de febrer. Allà, el 27 de febrer passat, va rebre un cop al cap en el duel contra Croàcia, a Zagreb. Tot i això, va jugar tres dies després a Bonn contra el mateix rival i va ser en tornar quan es va començar a marejar. Aquest divendres, per tant, fa un mes exacte de l'incident i, veient que no es resolia, el Bàsquet Manresa ha buscat una consulta externa als seus serveis mèdics per treure l'aigua clara de la situació.
Ho ha admès aquest dijous, en la prèvia del viatge a Lugo, Diego Ocampo, qui ja va dir dies enrere que Olinde s'ha de prendre el temps que necessiti i que, per a ell, és baixa indefinida. El tècnic gallec explicava que "la baixa la determinen els serveis mèdics, la seva percepció, que és important, i també hem demanat ajut extern especialitzat, del millor que hi ha. Com que és una cosa tan específica, un traumatisme cranioencefàlic, i el que li ha passat després, anem amb els millors que hi ha".
Això sí, l'interès del jugador queda fora de tot dubte. "Llavors el trobem a ell, perquè és important el pacient, com es troba. Aquestes coses passen més sovint del que es veu. En d’altres esports, succeeix. Ara que sabem més del tema, cal seguir el procés i tenir paciència. I tenir confiança en el jugador, que farà el màxim possible. Però si no està bé, no pot jugar".
La baixa de Louis Olinde està sent important per al Baxi, que des de la tornada de la parada de la Copa del Rei i els partits internacionals només ha guanyat un dels quatre partits que ha disputat, el primer, contra La Laguna Tenerife. Ara en porta tres de seguits perdent, a Ankara, a Granada i a casa contra l'UCAM, aquest després d'un gran esforç i d'una molt bona actuació del grup. La posició d'Olinde com a quatre ha intentat ser ocupada pel danès Knudsen, que ha mostrat millora, però que no té les virtuts, principalment ofensives, del jugador germànic.
De fredes i de calentes
La d'Olinde no serà probablement, l'única baixa que tindrà el Baxi en el seu desplaçament a Lugo. Hi ha preocupació per l'estat d'Hugo Benítez, que torna a estar afectat d'un turmell, una lesió que ja el va tenir un mes de baixa el gener, un cop s'havia recuperat d'una afectació muscular. El director de joc de Perpinyà ha estat irregular en els quatre darrers enfrontaments i tot sembla indicar que pot haver de descansar a terres gallegues.
Per contra, sí que torna Dani Pérez, que s'ha recuperat de la darrera lesió muscular i que serà de la partida en un moment important, per la probable baixa de Benítez i també perquè un dels altres bases, Retin Obasohan, juga minvat pels problemes derivats d'un esquinç a la mà dreta. El belga seguirà amb dificultats en el tir, la qual cosa condiciona molt el joc d'atac del Baxi i el seu propi. Cal recordar, també, que un dels recursos que hi ha hagut durant la temporada, el júnior Gerard Fernández, també està de baixa des de fa setmanes i, segons ha dit Ocampo, dilluns es podria reincorporar a les sessions.
Finalment, un altre dubte és el de Pauly Paulicap. L'estatunidenc, que ha mostrat una evolució en els dos últims partits, no s'entrena des de dimarts per culpa d'un virus i caldrà veure si pot viatjar amb l'equip divendres a Galícia o ho fa dissabte, en cas que pugui fer-ho.
Davant d'aquest reguitzell de situacions, Ocampo afrma que "ens hem de centrar en les coses que puguem fer, i no entrar en la por per lesionar-nos. Si ara Paulicap té un virus, doncs el té, hi ha d’altres jugadors que l’han superat. No ens hem de tornar susceptibles amb aquestes coses, cal entrenar-nos fort, veure què podem millorar, ser consistents mentalment i persistir".
Subscriu-te per seguir llegint
