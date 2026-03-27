Bàsquet / Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 remunta contra el Joventut amb Naspler d'heroi (71-69)
L'equip de Nacho Juan va recuperar una diferència de quinze punts a l’últim quart i manté vives les opcions per ser al play-in
El filial del Baxi Manresa va firmar una espectacular remuntada al Congost contra el Joventut (71-69) per mantenir vives les opcions de ser al play-in. L’equip de Nacho Juan va recuperar quinze punts en un gran últim quart, amb tres triples de Bergseng i un lideratge de Guillem Naspler clau per rematar la feina. És el tercer triomf dels bagencs en aquesta segona fase del grup A.
El Joventut va entrar dins del partit amb uns bioritmes més elevats, i això es va traslladar ben aviat en el marcador. De la mà de Torres de la Torre i bons minuts finals de Niebla, els visitants van obrir una petita escletxa gràcies a una millor circulació de la pilota I el control del rebot. Els manresans, més castigats per la falta d’encert, van abusar de massa accions individuals. Gerard Naspler, amb sis punts de qualitat, era el millor dels locals.
I la situació es va agreujar en el segon període. El Baxi Manresa era incapaç de frenar Niebla, que aprofitava la seva alçada i versatilitat per anotar en estàtic i en transició. Els badalonins van assolir una màxima fita de dinou punts (17-36) que ni dos temps morts previs de Nacho Juan van servir per evitar. Quan pitjor estaven les coses, un parcial de 8-0 va situar els bagencs dintre del partit. El desencert els va privar de reduir la renda per sota dels deu punts al descans.
A la represa, semblava que el partit estigués abocat a transcórrer sense grans canvis en l’electrònic. Així va ser fins abans d’arribar a l’equador del tercer període. Els badalonins tenien el control del partit, i responien a qualsevol reacció local que situava la diferència al voltant dels deu punts. Niebla, Torres i Humberto Ruiz eren els principals focus generadors per a la Penya.
Però aleshores, amb el 50-63 a sis minuts per al final, Bergseng va anotar dos triples consecutius que canviaven el signe del partit per complet. Naspler va agafar les regnes d’un últim tram apoteòsic en què el pivot noruec va transformar un nou llançament de tres i la Penya va quedar completament bloquejada.
Fitxa tècnica
BAXI MANRESA: Francisco 3, Rosell 4, Bergseng 16, Ecker 3, Torreblanca 7 -cinc inicial- Villalonga 3, Olvera, Jekabsons 5, Saló 4, Naspler 22, Ndiaye 2
JOVENTUT BADALONA: Del Castillo 4, Ruiz 9, Torres 22, Mauri 7, Macías 2 -cinc inicial- Julia 3, Graae, Merebashvili, Batlle, Torras 2, Buben 2, Ruiz 9, Niebla 18
ÀRBITRES: García, Fanes i Sánchez
PARCIALS: 15-24, 27-40, 46-61, 71-69
