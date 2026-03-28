Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa es queda sense combustible i cau a la pista del Breogán (91-78)
La nova plaga de baixes llasta un equip que aguanta amb punt d'honor tres quarts per davant, però que paga la fatiga en atac en els darrers deu minuts
En una època en què el combustible va tan car, si no en tens, ho acabes pagant. No disposar d'Olinde, de Benítez, tampoc de Paulicap, amb Obasohan disminuït i amb un Dani Pérez a la banqueta que no ha jugat, a part de Gerard Fernández, és donar massa avanatatge a un rival que té el teu nivell i que no té absències. El Baxi ha fet una gran primera meitat, però s'ha quedat sense força al final. Ha encaixat, a sobre, un resultat (91-78) que li fa perdre l'average i es queda amb nou triomfs. Cal recuperar o afegir gent. Si no, això es complicarà massa.
Els dos equips han començat el partit sense cap control, com si la lluïssor del nou videomarcador del Pazo els enlluernés. Vuit pèrdues entre els dos equips en dos minuts de joc no és el normal, però almenys el Baxi vencia per 3-5, tot i dos tirs lliures fallats seguits de Reyes.
Però de tot el desori ha sorgit l'encert, el de tres triples forans, un d'Oriola i dos de Bassas, amb bloqueig del targarí, que han fet que Casimiro aturés el partit amb 5-14. Els gallecs han reaccionat, però aleshores ha sorgit un Obasohan enorme. S'ha notat molt recuperat de la mà amb tres cistelles seguides, però en la tercera ha rebut una empenta, antiesportiva claríssima no indicada, que ha acabat amb el belga a terra i novament lesionat del mateix canell (12-21). Un triple de Steinbergs ha donat la màxima diferència al seu equip, dotze punts mínimament reduïts en el primer descans (15-26).
Lluitant cada bola
El ritme havia estat del Baxi i encara ho ha estat més en un inici del segon període en què la defensa bagenca col·lapsava els locals i en què cinc punts d'un desenfrenat Knudsen situaven el 17-31. No era un partit per jugar-lo amb frac, sinó amb intensitat i lluita per cadascuna de les moltes pilotes dividides.
En aquest moment, després del 21-34, el Baxi s'ha encallat en atac. El joc de l'equip de Lugo tampoc no era per tirar coets, però ha passat a dominar el rebot d'atac i Mavra ha escurçat fins al 28-34. Una altra estrebada, amb triple de Reyes, semblava que faria arribar el Baxi al descans amb avantatge (30-41), però un parell de desatencions i una antiesportiva de Bassas han completat un final de quart massa negatiu pel que l'equip havia merescut, però encara amb avantatge (39-43).
El partit tornava a començar i així ho ha entès un Jordan Sakho autor de vuit punts gairebé seguits per empatar el duel a 50. Ara tots dos anotaven amb facilitat, amb defenses no tan intenses, i això era perillós per a un Baxi que havia aconseguit mantenir a ratlla el rival a la primera meitat.
Ara la igualtat era màxima, però també a errades, amb petites diferències per als manresans, però sempre igualades per conjunt de Lugo. El parcial en cinc minuts era de 5-5. Era qüestió de temps que el Breogán s'avancés, i ho ha fet amb un bàsquet de Mavra per al 60-59. Calia veure com ho encaixaven els manresans i com a mínim han acabat el període per davant, amb tirs lliures d'un Ubal erràtic, però amb molts problemes (62-63).
Els gallecs s'han torna ta avançar a l'inici del darrer quart, i ara per cinc punts (68-63). Ocampo ho intentava ara amb tres petits, però el cansament afectava la claredat ofensiva. L'única notícia positiva era que Russell i Alonso estaven amb quatre faltes.
Ara, qualsevol forat que obrien els locals costava de tancar. El Baxi gastava les faltes i, en atac, confiava en la tuneladora Obasohan, però amb el dolor a la mà era complicat aprofitar els tirs lliures. A més, Kao fallava dos tirs lliures i Reyes, un triple tot sol perdent de sis. Kurucs no ho ha perdonat i el 75-66 a 4.24 feia mal. El partit ja estava totalment decantat, com ha demostrat Andric amb un altre tir de tres. Els minuts i la diferència final, que ha arribat fins i tot als 17 punts, ha estat d'una crueltat excessiva.
