Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Les baixes són una evidència, però no puc fer-me la víctima"
L'entrenador del Baxi Manresa apel·la a la necessitat que els jugadors que queden sans facin una passa endavant
El tècnic del Baxi, Diego Ocampo, en una roda de premsa feta en part en la seva llengua materna, explicava que "hem començat bé, dominant en defensa, però al segon quart hem perdut massa pilotes en situacions massa fàcils. En el tercer període hem competit molt bé, perquè el Breogán ha fet un pas endavant en agressivitat, però en el darrer quart els triples han estat definitius els triples i la falta de control del rebot ofensiu. L'explicació està clara amb les pèrdues, sobretot dels nostres bases, i aquesta falta de domini del rebot".
Respecte de les baixes, "són una evidència, però no puc venir a fer-me la víctima. Dani Pérez no està per jugar, perquè el risc seria massa alt. Paulicap està malalt i Benítez també està malament. Hem de tenir un bon diagnòstic i prendre decisions. D'altres jugadors també estan malament, però tant és. Podem jugar millor. Ho podem fer amb més ritme i proactivitat. Tots hem d'aportar més. Els que hi som hem de fer una passa endavant entenent la situació".
Sí que ha tingut bones paraules per a un Reyes en dir que "és un exemple que no totes les carreres van ràpid des de l'inici. Ell també estava tocat, té un virus, però ha fet una passa endavant. En lloc de queixar-se ha jugat. Espero que sigui un exemple per a tots".
També ha reconegut que l'Eurocup, "a nivell físic" no ha anat bé "perquè han estat molts partits i molts viatges. Cal tenir paciència i ser conscients de la situació".
