Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Consulta central reversibleTravessa al PirineuPirelliAlerta per ventLa Volta a BergaNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

Diego Ocampo reconeix que és "una evidència" que el Baxi Manresa ha de fitxar

L'entrenador gallec reconeix a El Ganxo que les lesions deixen l'equip en una situació de debilitat massa gran

Ocampo alliçona els seus homes durant el partit de dissabte a Lugo

Ocampo alliçona els seus homes durant el partit de dissabte a Lugo / Carlos Castro/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, va admetre, després de la derrota del seu equip a la pista del Breogán de dissabte al vespre, que "és una evidència" que el club ha de fitxar algú davant de la plaga de lesions. A pregunta del periodista Carles Jódar, en la retransmissió de El Ganxo, va deixar anar aquesta frase acompanyada d'un "poc més puc dir, perquè tenim el que tenim".

Ocampo va explicar que Dani Pérez s'havia trobat malament divendres a la nit i que per això no va jugar i que Paulicap es trobava al llit, encara afectat pel virus que ha tingut tota la setmana. De tota manera, va insistir, com havia fet en la roda de premsa oficial, en la jugada que, segons ell, va ser determinant quan, perdent per tres punts, Reyes va errar un triple i, en l'acció posterior, Bassas va relliscar i Kurucs va clavar un tir de tres que va allunyar el Breogán i va deixar un Baxi molt fos sense capacitat de reacció.

Això sí, va afirmar que el compromís dels jugadors és "total" i que marxava "orgullosíssim perquè, per exemple, Reyes havia tingut un virus des de dilluns i s'ha partit la cara, però també amb ràbia perquè podem jugar una mica millor i controlar millor les emocions per ser més competitius".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents