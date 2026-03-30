Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa anuncia el fitxatge de l'escorta David Duke jr., procedent de la lliga australiana
El jugador estatunidenc ha de pal·liar els problemes ofensius de l'equip bagenc en el joc exterior derivats de lesions com la d'Hugo Benítez
El passaport irlandès d'Eli Brooks permet el club inscriure un jugador estranger per acompanyar Paulicap
El Baxi Manresa ha anunciat aquest dilluns al matí el fitxatge de l'escorta David Duke jr., escorta estatunidenc d'1,93 metres d'alçada i 27 anys que ve de jugar als Perth Wildcats de la lliga australiana. La contractació era necessària a causa de la nova plaga de lesions de l'equip, que ha perdut quatre dels cinc darrers partits disputats des de l'aturada i que ha perdut, els darrers dies, el base Hugo Benítez per una nova lesió al turmell. A més, Retin Obasohan no es troba al cent per cent per les molèsties la canell dret, Dani Pérez encara no està recuperat del tot dels problemes musculars i tampoc no s'ha pogut comptar els darrers dies amb Gerard Fernández.
Duke, que fitxa fins a final de temporada, té una àmplia trajectòria sobretot al seu país. Després de passar per la universitat de Providence, va jugar a l'equip vinculat dels Brooklyn Nets de l'NBA, amb mitjanes de 16,6 punts per partit. Va debutar a la millor lliga del món, en aquest equip, amb el qual va jugar 45 partits entre el 2021 i el 2023. Els dos cursos següents també en va jugar nou amb els San Antonio Spurs. Les seves xifres de minuts jugats, però, no van ser gaire altes, com molt de 15 en l'equip de Nova York.
Des del club el consideren un jugador amb un físic potent, molt atlètic i molta capacitat de defensa, a part de destacar per les seves bones passades i ser versàtil
Va anar-ho combinant amb intervencions a la G-League, als Delaware Blue Coats i els Austin Spurs, on va passar dels 20 punts per actuació. Després d'acabar la temporada passada amb aquest equip, va viure la primera experiència fora dels Estats Units, a Austràlia. Amb els Perth Wildcats ha jugat 15 partits, amb una mitjana de 12,9 punts, gairebé tres assistències, 10,3 de valoració i un xic menys del 30% en tirs de tres.
El fet que Brooks ja tingui en vigor el passaport comunitari a l'ACB, irlandès, permet que el Baxi pugui fitxar un segon jugador extracomunitari. L'altra plaça està ocupada per Pauly Paulicap.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
- Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»
- Sense llum a Manresa: per què la ciutat s'ha quedat sense il·luminació durant una hora?