Quina probabilitat de descens té el Baxi Manresa a l'ACB? Una simulació li posa xifra
Andorra, Burgos i Granada són els equips amb més números per baixar, segons El Rincón del SuperManager, tot i que Lleida, Saragossa i Gran Canaria també patiran
A la fase regular de l'ACB 2025-26 li queden 90 partits per disputar i el Baxi Manresa hauria de respirar tranquil: dotzè a la lliga amb un balanç de 9 victòries i 15 derrotes, la probabilitat de descens és del 0,2%. Així ho determinen els càlculs fets pel perfil d'X El Rincón del SuperManager, especialitzat en dades de la màxima competició del bàsquet estatal.
A partir de la simulació 50.000 vegades d'aquests 90 partits que resten, la fórmula d'El Rincón del SuperManager dona per descendits el Coviran Granada (amb un 99,7% de probabilitats) i el Morabanc Andorra (amb una probabilitat del 44,8%). A les portes del descens es quedaria el San Pablo de Burgos (38,8%). Actualment, aquests mateixos equips i en aquest mateix ordre tanquen la classificació per a baix amb només tres victòries els andalusos i sis l'Andorra i el Burgos.
Per fer les simulacions s'ha tingut en compte un històric de 42 temporades amb més de 13.000 partits. Per contra, possibles lesions i fitxatges han quedat fora de l'equació.
Segons El Rincón del SuperManager, el Manresa té un 99,8% de probabilitats d'acabar a mitja taula, en la dotzena posició amb un balanç final de 13-21. Res, però, està garantit i Diego Ocampo reclamava dissabte, després de la derrota a Lugo, reforços. Ahir, es va anunciar el fitxatge de l'escorta David Duke Jr, que arriba per sumar nivell físic. I tothom està pendent de l'estat dels lesionats, entre ells Louis Olinde i Hugo Benítez.
Andorra, Burgos i Granada a banda, entre els altres equips amb números per baixar hi ha el Lleida (ara amb vuit victòries), amb un calendari complicat i pot haver-s'ho de jugar tot contra el Gran Canaria i l'Andorra, però a casa. El Saragossa (amb set victòries) tindrà duels decisius a casa contra els lleidatans i el Granada. I el Gran Canaria (que es troba en la mateixa situació que el Saragossa), no podrà fallar com a local contra el Burgos ni els aragonesos.
Quant a la part alta de la taula, els càlculs donen el primer lloc al Madrid amb un 100% de probabilitats. També jugarien el play-off, el València, el Múrcia, el Baskonia, el Barça, el Joventut, el Tenerife i l'Unicaja.
