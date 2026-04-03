Bàsquet/Eurolliga
El Baskonia arribarà en ratxa per visitar el Baxi Manresa després de tornar a fer la guitza al Madrid (98-96)
Els bascos, sense opcions a l'Eurolliga, compliquen les possibilitats dels blancs amb un partidàs i la resolució final de Simmons
Tot i que cansat, el Kosner Baskonia arribarà diumenge al Nou Congost en plena forma després de destrossar el Saragossa dimecres en lliga i d’obtenir una victòria molt meritòria aquest divendres a la nit contra el Reial Madrid a l’Eurolliga (98-96). Els bascos, ja eliminats, compliquen la vida als blancs, que tornen a entrebancar-se amb la mateixa pedra que en la final de Copa. I, a més, quan semblava que tenien el partit a les seves mans.
El Baskonia va iniciar el duel amb una increïble efectivitat en els tirs de tres punts, amb un 8 de 9 al primer període, tot i que en defensa no podia fer res per controlar Campazzo.
Tot el partit va ser igualat, però va semblar que el Madrid duia el control en els dos quarts posteriors, amb Tavares intimidant i Hezonja molt efectiu. Entre ell i dos triples de Llull van deixar el 48-53 al descans.
I a la represa, la mateixa tendència. Però el Baskonia no es deixava anar mai i sempre responia. Al darrer quart es va iniciar un festival de triples dels dos equips. Llull situava el 85-92 a tres minuts, però Simmons, amb dos triples i, sobretot, provocant la falta decisiva a dos segons, va deixar el triomf a casa, tot i que anotés un tir lliure que va tirar a fallar i deixés una última opció, mal gestionada, a Llull.
KOSNER BASKONIA: Villar , Simmons 21, Spagnolo 7, Omoruyi 15, Diakité 21 -cinc inicial- Nowell 2, Luwawu-Cabarrot 26, Radzevicius 4, Frisch 2
REIAL MADRID: Campazzo 21, Abalde, Okeke 9, Hezonja 17, Tavares 10 -cinc inicial- Maledon 6, Deck 11, Garuba 8, Llull 12, Feliz 2
ÀRBITRES: Pukl (SLO), Nedovic (SLO) i Bissang (FRA)
PARCIALS: 29-27, 48-53, 73-76, 98-96
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès