Bàsquet/Lliga Endesa
Pauly Paulicap, jugador del Baxi Manresa, ofereix una esplèndida mona a tots els aficionats
El pivot de Nova York destaca per les seves dots culinàries, com demostra en un compte d'elaboració de plats que té a Instagram, i s'ha atrevit amb el postre amb l'ajut de Forn de Cabrianes
El pivot del Baxi Manresa Pauly Paulicap ha sorprès aquest divendres els aficionats, a través de les xarxes socials del club, amb l'elaboració d'una suculenta mona amb l'ajut de Forn de Cabrianes. Paulicap destaca per les seves dots culinàries, com demostra sovient a través d'un compte que té a Instagram amb el nom de Chef.Pauly, en què dona a conèixer interessants propostes, amb molt estil.
Aquest cop, ha elaborat un vídeo en què segueix totes les passes per fer el postre tradicional de Pasqua a casa nostra, amb gran habilitat. Hi admet que no és un especialista en postres, però es mou prou bé entre els ingredients i finalitza amb un resultat propi dels millors pastissers.
A més, un cop acabada, porta la mona als seus companys, durant un entrenament, per compartir-la. Alguns d'ells, com Pierre Oriola o Dani Pérez, mostren la seva sorpresa pel fet que ell hagi elaborat tot el postre i li demanen si ho ha fet a casa o a l'obrador.
Paulicap, que no va poder jugar la setmana passada a Lugo per culpa d'un virus, estarà a punt per saltar a la pista aquest dia de Pasqua davant del Baskonia al Nou Congost. En el parell de mesos que fa que va arribar a Manresa ha destacat pel seu caràcter obert i afable i, amb aquest vídeo, demostra també la seva capacitat d'adaptació a l'entorn en què ara mateix treballa.
