Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa buscarà ressuscitar, contra un Baskonia llançat, tot i el viacrucis de baixes
L'equip d'Ocampo afegeix un horari pèssim, el migdia del dia de Pasqua, a les baixes de Dani Pérez, Obasohan, Olinde, Benítez i Gerard, davant d'un campió de Copa en plena forma que també tindrà absències
El partit que jugarà aquest diumenge (12.15 hores, TV3, DAZN i Movistar) el Baxi Manresa contra el Kosner Baskonia té molt de processó, passió, mort i, esperem, resurrecció, de Setmana Santa. Els passos dels darrers dies han representat la caiguda als inferns d'un Hugo Benítez que no jugarà més enguany; la falta de guariment d'Olinde, Dani Pérez, Gerard Fernández i Obasohan, que s'han quedat sense miracle per jugar; l'entrada a la ciutat d'un Messies, de nom David Duke Jr., tot i caldrà veure quines prestacions dona; i l'enfrontament a un rival potent que amenaça de provocar que l'equip segueixi un viacrucis de resultats i portant a damunt la creu que mostra que la salvació no està feta.
Tot aquest quadre el vol capgirar el conjunt de Diego Ocampo per mirar el futur amb més optimisme. De fet, la situació dista molt de ser desesperada, però una victòria, i més contra un campió de Copa que va llançat, donaria molt aire, més que el que proporcionen els productes dels patrocinadors de tots dos equips.
El Baskonia va destrossar el Saragossa dimecres i va vèncer, en un final espectacular, el Reial Madrid en l'Eurolliga a última hora de divendres. En aquest partit va tenir baixes que són segures per al Congost, com Sedekerskis, Diop, Kurucs o Howard, i dubtes sobre la presència de Trent Forrest. Però el seu fons d'armari és enorme i els de Paolo Galbiati, amb Xevi Pujol de director esportiu tornant per primer cop a casa com a oponent, saben com gestionar-ho.
Aturar les ratxes
Sobre el rival, Diego Ocampo observava en la prèvia que "no és només un equip que jugui a ratxes, sinó que quan n'agafa una de bona et fon. És impressionant quan poden defensar, agafar el rebot i córrer. Tenen una defensa molt característica que obliga a que els directors de joc assumeixin la responsabilitat. Donen poques situacions de tirs de tres oberts perquè tenen molta condició atlètica i ajuden poc. Canvien molt de marca i, des d'aquí, corren bé".
A més "es poden passar la pilota i trobar el talent que tenen, sobretot amb Forrest i Luwawu-Cabarrot, però qualsevol ho pot fer. Tenen un gran talent per generar tirs i poden trencar el partit. Hem de pensar poc en els que no hi són, i tampoc en què un faci la feina de tots. Cadascú ha de fer el seu i ser disciplinats en atacar bé, capturar el rebot d'atac i la transició defensiva. Ells són ràpids i anoten safates i tirs de tres amb facilitat".
Ocampo no veu ansietat a l'equip, tot i els resultats, ja que "tenim tants problemes de salut que no cal córrer a l'hora de forçar situacions a nivell muscular. Ens hem de centrar en les nostres coses". A més, per acabar-ho d'adobar, l'horari coincideix amb moltes celebracions que poden restar públic al pavelló. Però per a l'entrenador, "és el que hi ha. No demanaré a la gent què ha de fer, sinó estar centrats en allò que hem de fer. Podem influir poc en això".
