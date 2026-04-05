Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa ho posa tot, però cau al final davant de la qualitat del Baskonia, campió de Copa (83-88)
Els bagencs entren amb avantatge als darrers dos minuts, però els detalls i la qualitat dels bascos condemna un equip delmat, però amb orgull
Mirant a darrere de la banqueta, amb Obasohan, Olinde, Gaspà, Gerard Fernández i Dani Pérez, i amb Benítez a Perpinyà, es podia projectar un cinc amb els absents del Baxi. Tot i els problemes, l'equip ho ha donat tot i ha entrat amb avantatge de quatre punts als dos darrers minuts davant d'un campió de Copa, el Baskonia, que també s'ha mostrat cansat després d'haver jugat no feia ni 36 hores. L'equip ha merescut molt més, però ha tornat a caure (83-88) i segueix amb nou victòries. Esperançador debut de Duke i cal tenir confiança que, quan el rival no sigui tan fort, han de caure els triomfs que falten per no patir.
El Baxi sabia que el Baskonia, que ha sortit amb un cinc en què reservava molt del ferro que té, havia jugat feia 36 hores un duel intens contra el Madrid. Per això calia començar bé. Ho han entès Brooks, forçant, i un Reyes que està en un moment de forma tan bo que si llancés melons també els ficaria. Així, una contra del l'esforçat Knudsen situava un 14-6 mentre el tècnic Galbiati cridava histriònicament a la banda.
Quan els vitorians han posat a la pista elements com Luwawu-Cabarrot, Diakité i Simmons, evidentment, s'ha notat. El francès, sobretot, amb el suport d'Omoruyi, han acostat el seu equip en el marcador en un quart llarg i ple de tirs lliures. Però el Baxi ha aguantat aquesta primera estrebada, amb una bona prestació de Duke en la seva entrada a pista (4 punts). Un triple de Bassas ha posat set punts de renda reduïts per Cabarrot al final al 25-21.
Resistint l'embranzida
La lentitud del joc, provocada per un arbitratge massa intervencionista, ha quedat clara en una arrencada del segon quart de pocs punts, moltes faltes en bloquejos i una tècnica a Oriola per protestar una empenta. Tot i que amb poca diferència, el Baxi sempre duia la davantera fins que un parell d'errors han propiciat que Omoruyi, en una contra, avancés per primer cop els bascos (31-32).
La sensació era que els manresans ho havien de fer tot bé per mantenir-se en el partit i el Baskonia en tenia prou jugant a mig gas per mantenir-se per davant. Un triple de Frisch ha posat la màxima renda (37-42) i el Baxi es mantenia a còpia de tirs lliures. Un bàsquet afortunat d'Oriola ha permès arribar al descans dins del partit (41-44), però amb molt esforç i amb una rotació, per força, curta.
El Baskonia ha tornat a sortir adormit a l'inici del tercer quart i ho ha pagat amb un parcial contrari de 5-0 i amb lesió de Simmons, a qui Brooks ha caigut a damunt del turmell i l'ha deixat sense posar el peu a terra. Però ha estat un miratge. Els vitorians no és que estiguessin gaire encertats, però els locals s'han fet un tip de fallar tirs oberts, sobretot Steinbergs, i un parcial de 0-10 ha posat un 46-54 feridor.
Quan tot semblava pitjor, però, un triple d'Ubal ha esperonat l'equip. Cabarrot s'ha posat nerviós , amb tècnica inclosa, per una falta no indicada i una esmaixada de Duke ha completat dos grans minuts per al 60-61.Ara sí que la gent cridava i el partit estava escalfat. Un bàsquet, novament d'Ubal, situava el 65-64. Ocampo rebia una tècnica per protestar que Omoruyi feia anar els colzes i s'arribava a l'últim descans amb empat a 65.
Ha quedat clar en l'inici del darrer quart que Cabarrot, tocat en l'amor propi, tibaria del seu equip. Ha anotat els set primers punts del seu equip en un parcial de poca anotació en els primers quatre minuts. Però el Baxi resistia. Un 2+1 de Kao restablia la igualtat, ara a 72. El nigerià era ara l'element indectable per a Diakité a la zona i feia mal.
Arribats a aquest punt, tot era possible. Bassas, amb un triple, ha tornat la davantera als locals (77-75, a tres minuts i mig). Ara l'ambient tornava a afavorir, amb rebots d'atac de punt d'honor i la gent molt animada. Dos tirs lliures d'Ubal donaven dues possessions de marge (81-77, a 2.05), però el Baskonia ho arreglava ràpidament i empatava a 1.26 (81-81).
A 1.02, un triple tirat per Oriola feia la corbata i, en l'acció següent, la qualitat d'un MVP de la Copa, Forrest, sorgia per a un 2+1 i la cinquena de Brooks (81-84, a 46 segons). Després, Bassas ha errat un tir de tres, els àrbitres no han vist que Diakité recollia el rebot per damunt del cilindre de l'anella, i un rebot ofensiu amb tirs lliures de Cabarrot ha posat un final trist i immerescut al conte
