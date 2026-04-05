Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem d'entendre qui som, les èpoques normals del Manresa són així"
Èl tècnic gallec es mostra orgullós de l'actitud dels seus homes i pensa que s'han de centrar en els recursos de què disposen ara per fer-ho millor sense pensar excessivament en la plaga de baixes
L'entrenador del Baxi, Diego Ocampo, opinava després del partit que "hem jugat un partit de molt mèrit, amb gran esforç dels jugadors. Durant tot el partit hem suportat la frustració per errades en els tirs des de sota la cistella i des del triple. Ells han anotat grans cistelles en algunes situacions. Han fet 88 punts, amb 7 assistències. No s'han passat la pilota, però han generat des del seu talent i qualitat".
Tot i això, "en el moment difícil, quan s'han escapat, hem jugat amb calma i hem decidit molt millor. Guanyant de quatre, a dos minuts, no hem estat sòlids en defensa. Hem permès dues situacions massa fàcils. Han apujat el nivell defensiu. El tir d'Oriola és molt important, se surt, i ells tanquen el partit per qualitat".
Sobre el fitxatge de Duke, "ve amb moltes ganes d'adaptar-se. Físicament ens ajuda amb defensa, penetra bé i té criteri. Ha fallat tirs de tres, però com en el cas de Steinbergs, acabaran entrant. En pocs dies ens ha ajudat molt a competir".
Ocampo no ha pogut especificar si podrà recuperar jugadors de cara al partit de diumenge que ve contra el Joventut, però que "és millor pensar en els que som, que lluiten com titans. Crec que hauríem pogut guanyar el Baskonia, però no hem pogut perquè podem fer les coses millor. En això ens hem de centrar. Hem de saber qui som, i hem d'acceptar la situació tots". De tota manera, "aquest equip no es rendeix, amb equips així, n'acabes sortint".
Respecte a possibles nous fitxatges, a part de Duke, "he d'entendre què necessita l'equip per competir, però també el club, els mitjans que tenim. Esperem millorar aquests que tenim. Però el club ha reaccionat molt ràpid, perquè tenim un nou jugador. Ho entén, i fa sacrificis. Tant de bo en tinguéssim molts, però la nostra realitat és la que és i hem d'entendre què som. Les èpoques normals del Manresa són així, i ben orgullós que n'estic".
