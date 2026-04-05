Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta sanitàriaFalconer a l'aeroportHugo BenítezMacsaÀngel SimónMaxi Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

Xevi Pujol és rebut amb afecte i amb un regal per l'afició del Baxi Manresa en el seu retorn a casa

Qui va ser director esportiu del club durant cinc anys és aplaudit per l'afició en el primer partit del seu nou equip, el Kosner Baskonia, al Nou Congost des que va marxar

Xevi Pujol, amb Markquis Nowell, al costat de la banqueta del Baskonia durant el partit / Oscar Bayona

Manresa

El manresà Xevi Pujol ha tingut un retorn especial a casa. En el primer partit del seu nou equip, el Kosner Baskonia, al Nou Congost, ha estat saludat per tothom, aplaudit per l'afició i ha rebut un regal de part de la Grada d'Animació en els prolegòmens del duel.

Així, abans del partit, Pujol ha saludat tothom. I és que a la pista hi havia persones amb qui ha compartit molts vivències i, fins i tot, algun jugador que ell va fitxar abans de marxar, però amb qui no va coincidir.

Abans de l'inici del partit, s'ha aproximat a la zona de la Grada d'Animació i ha rebut un quadre amb imatges seves i la llegenda "Benvingut a casa, Xevi". S'hi ha fet fotografies i, després, se n'ha fet més amb la seva família, habituals de sempre del Nou Congost. Durant aquests moments, ha rebut l'aplaudiment dels aficionats que ja eren a la graderia, que no obliden que ell va ser l'arquitecte d'algunes plantilles que han obtingut grans èxits per al club en les últimes temporades.

Xevi Pujol, rebent el reconeixement de la Grada d'Animació / Joaquim Alberch/ACB Photo

Després, ha arribat l'hora del patiment. S'ha assegut, acompanyat del descartat del Baskonia, el base Markquis Nowell, al costat de la banqueta de Paolo Galbiati per seguir un duel en què, tot i que professionalment desitjava que guanyés el Baskonia, segur que al cor tenia un racó per a l'equip de la seva vida.

Posteriorment, a les seves xarxes socials, ha penjat un missatge de record del moment. Hi ha escrit: "Ha sigut una bonica experiència poder tornar al Nou Congost i retrobar-me amb tantes persones amb qui hem compartit camí. Molt agraït a la gent de la Grada d'Animació per aquest reconeixement després de tots aquests anys, de debò. Els millors desitjos, la lluita continua!".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents