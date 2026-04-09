Sant Fruitós ofereix al Baxi una parcel·la per al futur pavelló si Manresa no troba terreny
La proposta, que neix com a subsidiària, es refereix a un espai que està al límit dels dos municipis
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’ha posat en contacte amb el Baxi Manresa per oferir una parcel·la on construir el nou pavelló en cas que resultés absolutament impossible trobar un emplaçament adequat a la capital del Bages. La iniciativa, que no qüestiona el vincle que el club seguiria mantenint amb Manresa, es presenta com l’última opció abans de desistir del projecte.
El terreny al qual es refereix l’equip de govern que lidera Joan Carles Batanés té la superfície adequada i limita amb Manresa, per l’àrea del parc de l’Agulla. L’esperit de la proposta és el següent: si les negociacions i les gestions sobre el futur equipament no quallessin a la capital de la Catalunya central, Sant Fruitós podria convertir-se en una bona alternativa, com en el seu moment ho van ser Cornellà de Llobregat, on hi ha el Reial Club Deportiu Espanyol (RCDE), o Sant Joan Despí, ciutat que allotja l'Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper del Futbol Club Barcelona.
El veïnatge i la situació de les dues poblacions ha permès que diversos equipaments i empreses hagin passat en els últims anys de Manresa a Sant Fruitós. Fins i tot que alguns serveis públics hagin estat directament planificats en aquest segon municipi. En aquesta ocasió, però, la idea ha nascut per ser subsidiària. De fet, s’ha plasmat amb la voluntat de resoldre una emergència que Manresa està treballant per evitar.
L’Ajuntament que encapçala Marc Aloy va admetre el mes passat que les complicacions tècniques impedirien dur a terme la reforma prevista al Nou Congost, ja que les obres no es podrien desenvolupar de manera simultània a les competicions que disputa regularment el Baxi. A més d’acollir altres formacions i esports, el futur pavelló seria l’escenari d’espectacles i activitats socials.
