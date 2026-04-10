Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa creua els dits per poder recuperar Olinde des de dilluns
El tècnic, Diego Ocampo, confia que l'alemany es podrà anar incorporant a l'activitat sense que hi hagi retrocessos en la recuperació del seu traumatisme cranioencefàlic
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha explicat aquest divendres al migdia, en el decurs de la prèvia del partit que el seu equip jugarà diumenge contra el Joventut, que confia a recuperar el concurs de l'ala-pivot alemany Louis Olinde a partir de dilluns vinent. De tota manera, Ocampo s'ha mostrat molt prudent i, sobretot, ha creuat els dits esperant que no hi hagi retrocessos en el procés de recuperació del traumatisme cranioencefàlic que va patir el jugador actuant amb la seva selecció a Croàcia, el 27 de febrer passat.
Segons el tècnic gallec, "el Louis està progressant. Fa contacte controlat, però no pot fer-lo tot i cal tenir paciència. Contra el Joventut no jugarà, segur, però si tot va bé la setmana que ve començarà a entrenar-se amb l'equip". Explica que "ara podríem arriscar però ens hi juguem molt, perquè és molt important que no rebi cap altre cop. A part de la nostra percepció i la prescripció de l'especialista, hem de tenir paciència".
Ha volgut aclarir que "no vol dir que torni a tenir símptomes demà passat. Aquest cas és així. És molt important el suport que li donem tots, començant per mi. És temps, com que no el vens t'impacientes, però ell ho pateix. La capacitat d'empatitzar de tots i de suport i d'ajuda en la fase final és molt important i que ell se senti segur de tornar. Ell està donant el seu màxim, els serveis mèdics també, i ajudar-lo i animar-lo entre tots és molt important per afrontar aquesta fase definitiva. Que segueix cada dia amb menys simptomatologia i més confiança en la tornada.
Un precedent de tres mesos
I és que, lamentablement, Olinde no és nou a l'hora de patir traumatismes d'aquest tipus. El novembre del 2023, va patir un cop semblant al cap en el decurs d'un entrenament amb el seu anterior equip, l'Alba Berlín. Va ser després d'una dura derrota a casa en partit de lliga contra el Syntainics (75-108). Va voler reaparèixer un mes després, el desembre, i va arribar a disputar dos duels, un de la competició domèstica davant de l'Oldenburg, amb victòria per 85-90, en què va anotar sis punts, i un d'Eurolliga a la pista de l'Estrella Roja, amb 13 punts anotats en una derrota per 85-71.
Però va patir una recaiguda i això va provocar que no tornés a jugar fins al 3 de març, curiosament de nou davant de l'Oldenburg, a casa, amb nou punts anotats i 18 minuts a la pista per a un 85-67. La reaparició definitiva va arribar més de tres mesos després de rebre el cop. Ara en fa un i dues setmanes que va encaixar el de Croàcia i, vista l'experiència que va passar fa poc més de dos anys, ell és qui es coneix millor per saber quan estarà a punt de tornar.
De moment, aquest divendres era al Congost per seguir, al costat dels altres jugadors interiors, les explicacions dels tècnics de cara al partit de diumenge contra el Joventut. Diumenge també va ser al pavelló per seguir el partit contra el Baskonia, un fet no anecdòtic, ja que setmanes enrere no hi podia ni anar per l'excessiu soroll que hi ha al recinte.
Intent de retorn sense èxit
Louis Olinde i el Baxi ja van fer un intent de retorn a les pistes poc més de dues setmanes després de rebre el cop al cap. Va ser el 15 de març passat, quan el club va informar que el jugador viatjaria a Granada i, amb vol en avió pel mig, veuria si estava en condicions de jugar i ja estava recuperat del tot. Però no va ser així. A partir d’aquell moment, es va posar el cas en mans d’especialistes i es va apostar per la paciència per esperar la resposta del seu cos.
