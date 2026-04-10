Bàsquet/Lliga Endesa
Baxi Manresa: És hora que Europa retorni tot allò que ha pres
L'equip d'Ocampo juga tres dels quatre propers partits contra rivals que podrien estar distrets amb importants compromisos continentals
La temporada 2025-26 al Baxi Manresa serà recordada, amb el temps, pel debut de l'equip a l'Eurocup i el desgast físic i mental que aquest fet ha provocat a la plantilla. Qui més, qui menys, pensa que haver combinat durant poc més de quatre mesos la Lliga Endesa amb una competició que exigia disputar 18 partits de fase regular no ha ajudat gaire a l'hora d'evitar algunes lesions a la plantilla.
El Baxi ha passat trams de curs amb l'equip en quadre com ara. No es pot atribuir tots els problemes a aquest torneig, ja que jugadors com Olinde, amb un traumatisme cranioencefàlic provocat amb la selecció en una finestra FIBA, han pres mal en d'altres situacions. Però alguns problemes, com l'esquinç de canell de Retin Obasohan davant del Venècia, o les dificultats musculars de Dani Pérez davant de l'Hamburg o d'Hugo Benítez el dia del Cedevita a casa, sí que han vingut després de compromisos d'aquest tipus.
Més enllà d'això, el Baxi és l'equip de la lliga amb més partits totals jugats darrere dels quatre de l'Eurolliga i això, a aquestes alçades del curs, es nota. Per això ara pot ser el moment en què Europa torni a l'equip alguna cosa de les que li ha pres, començant per aquest diumenge.
De fet, la primera oportunitat va arribar en la passada jornada, quan el Baxi es va enfrontar al Kosner Baskonia 37 hores després que els bascos guanyessin el Madrid en l'Eurolliga. Si els bagencs haguessin disposat de tota la plantilla, hauria estat un moment perfecte per aconseguir una victòria amb la qual, en principi, no s'hi compta pel potencial del rival. Es va notar el cansament de l'equip de Paolo Galbiati, però la seva qualitat va decidir. Malgrat això, en les properes quatre jornades hi haurà tres oportunitats més.
El Joventut, pendent d'Atenes
La primera arriba contra la Penya. El Joventut qui, a més, té les baixes de Tomic, Birgander i Guillem Vives, està molt centrat en el play-off de la BCL contra l'AEK d'Atenes. Dimecres que ve, els verd-i-negres es juguen una gran part de la temporada, ja que la final a quatre de la competició és a Badalona. No ser-hi seria un cop massa dur.
La Penya ja va mostrar una intensitat menor a l'habitual dissabte passat, quan després de perdre el primer partit a Atenes va caure a casa per un rotund 67-89 contra l'UCAM Múrcia per guardar forces per al segon partit. Es va notar, perquè dimarts va derrotar els hel·lens per 88-66. La visita al Congost li arriba tres dies abans del tercer partit, amb viatge al mig. Caldrà veure com afronta el partit al Bages i si deixa opcions al Baxi de guanyar-lo, tot i que tampoc no es pot refiar a l'ACB. El novè, el Bilbao, és només a un partit. I precisament, els bascos són els següents en una situació semblant.
El Bilbao vol repetir
El Baxi visita Miribilla el 18 d'abril, a les cinc de la tarda, un horari poc habitual un dissabte per la disputa de la Copa del Rei de futbol. El partit havia de ser a les nou de la nit. El Bilbao estarà a quatre dies d'afrontar la final, a doble partit, de la FIBA Europe Cup, una competició que pot semblar d'última divisió regional, però que va omplir de joia els biscaïns quan la van guanyar l'any passat. A més, tindrà complicació, ja que el rival serà un PAOK de Salònica que acaba d'eliminar l'UCAM Múrcia i que voldrà revenja per la final perduda de fa dotze mesos.
És cert que la pista bilbaïna és una de les que li van pitjor al Manresa, i que el conjunt de Ponsarnau s'està trobant amb una gran oportunitat d'entrar als play-offs enguany i assegurar lloc per a la BCL el curs proper, però també ho és que la cita europea l'importa. A fora de casa sempre és més difícil, però és una possibilitat perquè el Baxi pugui pescar en aigües mogudes.
El València i l'Eurolliga
Després, el Baxi rebrà el Burgos, en un duel que pot ser cabdal per la permanència i, el 3 de maig, si no canvien els calendaris, jugarà contra el València, novament a casa, a les 12 de migdia. L'equip de Pedro Martínez s'ha classificat brillantment per als play-off de la màxima competició continental, i el calendari marca que aquella setmana tindrà el primer partit de l'eliminatòria, al millor de cinc, el 28 o 29 d'abril, el segon, el 30 d'abril o l'1 de maig i el tercer, el 5 o el 6 de maig. Haver de jugar a Manresa el 3 no deu ser fàcil per a l'equip taronja, a no ser que l'ACB, en un moviment que acostuma a fer per afavorir els seus equips que juguen tornejos continentals, canviïn el dia i l'hora d'aquest enfrontament.
Ja se sap que el València té una plantilla profunda per afrontar aquesta situació, però en aquest moment de la temporada hi ha un gran cansament i, si el Baxi pot recuperar alguns elements, podria aprofitar la circumstància.
Fins al final de la lliga només li quedaran cinc partits i cap més contra rivals europeus, excepte el darrer, a casa amb el Reial Madrid, un cop la final four de l'Eurolliga ja s'haurà disputat. De vegades, circumstàncies externes com aquestes poden fer canviar pronòstics. Ja que els rivals s'han aprofitat de la seva marató de partits en diverses ocasions, ara pot ser l'hora que el Baxi faci el mateix per segellar amb calma la temporada.
