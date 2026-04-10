Bàsquet/Lliga Endesa
El Joventut descarta del tot Tomic i Birgander per jugar diumenge a la pista del Baxi Manresa
Hi ha expectació per conèixer la convocatòria i el repartiment de minuts dels badalonins davant de la inminència del seu decisiu duel de BCL de dimecres a Atenes
L'Asisa Joventut ha de visitar diumenge el Nou Congost en un partit que sembla una nosa per als verd-i-negres. En el si del club sembla que només hi hagi un objectiu, el duel de la BCL de dimecres vinent a la tarda a la pista de l'AEK d'Atenes, en què es juga la presència a la final four que Badalona organitzarà el primer cap de setmana de maig. No ser en aquesta cita representaria un fracàs esportiu, i possiblement econòmic, per a la gran aposta del club i de la ciutat d'aquesta temporada. Per això és una incògnita saber amb quins jugadors, i quin repartiment de minuts, afrontarà el conjunt de Dani Miret la visita a Manresa.
De moment, el mateix club ja ha confirmat les baixes dels seus dos pivots de referència, el croat Ante Tomic, amb problemes als isquiotibials de la cama dreta, i el suec Simon Birgander, amb una afectació a la fàscia plantar del peu també dret. Cap dels dos no serà al Congost i també sembla complicat que es recuperin per a la vital visita a l'AEK. L'entitat badalonina, en canvi, deixa en l'aire la presència del base Guillem Vives, qui també s'ha perdut els darrers partits per un esquinç al turmell esquerre.
La reserva dels jugadors del Joventut pot ser més explicable en un cap de setmana en què el seu rival grec no tindrà partit de lliga i abans de tornar al Sunel Arena de la capital grega, seu de la final four de la passada campanya, en què Grant Golden jugava amb els grecs i que es va apuntar l'Unicaja, que serà el rival del guanyador d'aquesta eliminatòria en la primera semifinal de la final a quatre de Badalona.
A més, els grecs s'han encarregat d'escalfar l'ambient amb una nota en què es queixen de la manera com van ser tractats en el segon partit de la sèrie, dimarts a Badalona, i en què demanen respecte per la seva història, en què figura un títol d'aquesta competició.
De tota manera, el Joventut tampoc no es pot encantar a la Lliga Endesa, que aquest cap de setmana arriba a la seva jornada 26. Després de caure en un duel contra l'UCAM Múrcia del cap de setmana passat, en què tampoc no van presentar gaire batalla, els verd-i-negres es troben situats en la sisena posició de l'ACB, però amb només una victòria d'avantatge sobre La Laguna Tenerife, l'Unicaja i el Surne Bilbao, que és l'equip que ara marca l'inici de la zona de conjunts que no serien als play-off. Per tant, tampoc no es pot deixar anar en la competició regular per no quedar fora de les eliminatòries de post-temporada.
