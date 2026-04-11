Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa vol aprofitar una concessió del calendari per derrotar el Joventut i respirar millor
Els verd-i-negres arriben a Manresa a tres dies de jugar-se mitja temporada a Atenes, però els bagencs encara arrosseguen moltes baixes
Hi ha convicció al Baxi que l'oportunitat és bona i que és el moment de tornar al camí del triomf, però també que la qualitat del rival és gran i que no valen confiances, ni autopressions. Els capricis del calendari, d'altres vegades severs amb l'equip del Congost, han propiciat que aquest diumenge (12 hores, TV3, DAZN i Movistar) els bagencs rebin l'Asisa Joventut en millors condicions. Els verd-i-negres es jugaran mitja, o més de mitja, temporada dimecres a Atenes per poder ser a la final four de la BCL que Badalona organitza el maig. I el partit del Congost posat enmig no sembla que sigui el millor per a ells.
L'equip de Dani Miret afrontarà el duel amb les baixes dels dos pivots grans, Tomic i Birgander, i el dubte de Guillem Vives, però també és cert que l'estat de la plantilla del Baxi no és gaire millor. Amb Benítez descartat durant tota la temporada, seguiran de baixa Dani Pérez, Obasohan, Olinde, Gaspà i Gerard Fernández, que no és poca cosa. Però cal arribar ja al triomf número 10, després de xutar al pal contra l'UCAM i el Baskonia.
Jugar diferent
Paradoxalment, però, les baixes dels pivots poden representar un problema per a un Baxi que ja va guanyar la Lliga Catalana a la Penya i li va competir molt bé el duel del Palau Olímpic, curiosament en tots dos casos amb el mateix resultat, 83-79. Segons el tècnic manresà, Diego Ocampo, "el canvi que han fet amb Miguel Allen i Ruzic en el lloc de Tomic i Birgander demostra la qualitat que tenen tots dos. Són jugadors joves i amb talent, com tots els que té el Joventut al planter. S'han adaptat molt bé al nou joc interior. Defensen i juguen d'una altra manera. No guanyes tan fàcilment el partit de la BCL [davant de l'AEK d'Atenes, dimarts passat] si no jugues així. Ho estan fent d'una manera molt dinàmica amb aquests dos interiors".
El partit també serà per retrobar Cameron Hunt al Congost per primer cop des que va marxar. L'escorta de Nebraska és el segon màxim anotador de la lliga en aquests moments i el seu paper a l'equip és clau. També tornen dos vells coneguts com Adam Hanga i el tècnic assistent Aleix Duran en un duel que, tot i no ser vital, sí que és important per a un Joventut que només en té un de marge sobre el Bilbao, novè i fora de play-off.
En la prèvia, Ocampo també va lamentar "no les baixes d'ara, sinó tantes com en tenim des del desembre. Això fa que els rols no estiguin definits. Aquesta és la segona setmana en què, tot i les absències, hem estat amb els deu que queden amb total normalitat. Això ajuda".
De cara al partit, "havent-hi pocs jugadors, cadascun vol aportar més, però també cuidar-se més per no lesionar-se. Això ens pot pressionar individualment. Ens hem d'ajudar més en equip, defensant amb més cooperació i en atac amb més dinamisme. Pots perdre un partit igualat contra el Baskonia o l'UCAM i perserverar. Tant de bo hi hagi un altre final igualat. Ens falta una passa més, però crec que la podem fer".
