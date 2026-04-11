Bàsquet/Lliga Endesa
Les victòries de l'Andorra i del Saragossa posen pressió al Baxi Manresa
El descens queda ara a dues victòries dels manresans, després d'un triomf del MoraBanc a Lugo amb un triple a 1,4 segons per al final d'Aaron Best
Les victòries del MoraBanc Andorra i del Casademont Saragossa aquest dissabte a la tarda ha comprimit la part baixa de la Lliga Endesa i posa pressió al Baxi Manresa, que diumenge al migdia ha de rebre el Joventut al Nou Congost. Particularment problemàtic és el triomf andorrà a la pista del Río Breogán per 97-99, amb un triple d'Aaron Best a 1,4 segons per al final.
A més, ha estat un partit que els gallecs dominavan amb calma, amb tretze punts de renda al tercer període i fins a onze l'últim. Però una reacció capitanejada per McKoy i Evans ha posat la por al cos dels locals, fins que s'ha arribat a l'última jugada, amb 97-96. L'Andorra ha jugat llarg i McKoy ha generat una penetració que ha acabat amb el triple de Best des d'una cantonada. El Breogán ha pogut guanyar el partit encara, servint des de camp contrari, però Francis Alonso ha vist com el seu tir de tres feia la corbata. Best, amb 21 punts, s'ha coronat com el millor del duel.
D'aquesta manera, l'Andorra puja a set triomfs, els mateixos que el Burgos i el Gran Canària, aquests amb un partit menys, tot i que són molt complicats. Els castellans reben el Reial Madrid i els canaris visiten el Baskonia.
L'altre resultat que tampoc no ha anat bé ha estat la vuitena victòria del Casademont Saragossa, que ha vençut amb facilitat contra el Hiopos Lleida per 107-91, amb 27 punts de l'ex del Baxi Devin Robinson, pels 25 del canadenc dels lleidatans Melvin Ejim. El Saragossa ara queda catorzè, amb vuit triomfs, un per damunt del descens i a un del propi Lleida i del Baxi, que el precedeixen.
