Aloy, Valentí, Vila i Clapés, a la llotja del Baxi Manresa en el primer partit després d'anunciar el futur del pavelló
Després d'avançar-se la decisió de construir un nou pavelló, el consistori manresà, amb l'alcalde al capdavant, ha tornat al Nou Congost per presenciar el partit contra el Joventut
Regió7
Les autoritats municipals, representades per l'alcalde, Marc Aloy, i els regidors Joan Vila i Anjo Valentí, han tornat aquest diumenge a la llotja del Baxi Manresa en la visita del Joventut, el primer partit després d'anunciar el futur del pavelló. També hi és el periodista Toni Clapés en una arrancada de matx en què s'han sentit càntics de la Grada d'Animació demanant un nou pavelló.
En el darrer matx al Nou Congost, diumenge passat contra el Baskonia, no hi va haver representació del consistori a la llotja. Feia pocs dies que Regió7 havia avançat que l'Ajuntament ha descartat remodelar i ampliar l'actual pavelló i que s'optarà per fer-ne un de nou.
Entre aquell partit i el d'avui, s'ha sabut que Sant Fruitós ha ofert una parcel·la per construir-hi l'equipament en cas que a Manresa no es trobi lloc i l'Ajuntament ha replicat que ja té l'espai decidit. Segons l'alcalde Aloy, el "principal problema" del projecte de nou pavelló municipal "no és el sòl, sinó el cost de l'obra i el seu finançament".
- L'Ajuntament de Manresa anuncia que el nou pavelló del Congost anirà en una parcel·la veïna a l'actual equipament