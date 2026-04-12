Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa es carrega amb una tona d'oxigen en guanyar un intens derbi al Joventut (87-77)
L'equip d'Ocampo torna a posar tres partits de marge sobre el descens en resistir en el darrer quart, amb una rotació de nou homes, els intents de la Penya de remuntada
En un cap de setmana en què els astronautes han tornat d'un lloc sense oxigen com la Lluna, el Baxi Manresa n'ha aconseguit una tona. El triomf contra el Joventut (87-77), just perquè ha manat durant els quaranta minuts, torna a posar tres duels de marge sobre el descens amb un partit menys. Tot i la rotació de nou homes, perquè Paulicap no ha comptat, el conjunt d'Ocampo ha aguantat els intents de remuntada de la Penya i ara té deu triomfs. El futur es veu amb molt més optimisme.
Que arbitri Peruga és una garantia que el públic estarà encès des del primer moment, i segurament ha anat bé al Baxi que el col·legiat aragonès i els seus companys s'hagin empassat tres faltes i dos dobles dels visitants en una mateixa jugada. Els locals han tret partit de la situació, han aprofitat les constants errades badalonines en el tir, i han situat el 7-0 a 6.58 amb un triple de Reyes.
Però amb els primers canvis, el Baxi s'ha encallat. Només un bàsquet d'Ubal en més de tres minuts han permès que la Penya, sense fer res de l'altre món, això sí, aprofitant tres accions de porta enrere, capgirés el resultat (9-10). El joc s'ha instal·lat en la igualtat total, amb errades i també encerts aleatoris en tirs de tres com el de Brooks, en el darrer segon, que ha permès al Manresa marxar a descansar amb un exigu avantatge (18-17).
Poc ritme
Tot i un triple de Jabari Parker per arrencar el segon quart, uns grans minuts de Knudsen, amb bàsquet davant de l'estatunidenc i contraatac per a Reyes seguits després d'un robatori, han donat el màxim avantatge als locals en dos minuts i mig (25-20). Calia córrer per fer mal.
Però la Penya dificultava molt les línies de passada i curt-circuïtava la circulació local, la qual cosa derivava en un joc massa lent. El Baxi ha aconseguit cinc punts de renda, amb un triple de Bassas. Duke ha disposart d'un tir per situar-ne vuit, però com en tots els tirats entre els dos partits que ha jugat, s'ha quedat curt i Hunt, a continuació, no ha perdonat per establir un altre ajustat 39-37 a la mitja part.
Els locals han sortit buscant aquest ritme a la represa i han trobat cinc punts seguits per obrir forat, amb l'enèsim triple de Reyes (44-37). Les coses anaven bé, amb una cistella passada de Knudsen i una falta en atac provocada per Ubal que era la tercera d'Allen. Ha estat un triple i un bàsquet de claqué d'un gran Brooks el que ha obert la distància al doble dígit (52-39), i encara perquè no han donat una cistella de Reyes des del mig del camp per falta anterior. A més, Parker s'ha encarat amb Peruga i s'ha buscat una desqualificació que s'ha quedat en tècnica.
El Manresa ha arribat fins als quinze punts de renda (54-39). Però Reyes ha comès la tercera falta, Hunt s'ha entonat i, malgrat que Bassas ha parat el primer cop, un parell de bones accions visitants han escurçat fins a un inquietant 62-56 en el darrer descans.
El Baxi ha parat aquest cop, però ara es va entrar en un intercanvi de cistelles que podia caure cap a qualsevol costat. Un triple de Bassas (69-62) era respost per un de Hanga i el partit es dirimia en una distància d'entra quatre i sis punts també a sis minuts per al final. L'excés de responsabilitat provocava jugades com un rebot perdut entre tres jugadors locals, que Kraag aprofitava per escurçar fins al 73-70.
Ens encaminàvem cap a un final d'infart i ara semblava que l'avantatge del ritme era visitant. Un triple de Bassas donava aire, però s'erraven massa atacs que podien ampliar la diferència. Aleshores, dues jugades vitals. La repetició automàtica ha donat una pilota per al Baxi perquè Ricky ha trepitjat a fora i, tot seguit, Bassas ha clavat un triple davant de la cara del masnouenc per al 81-75.
Ha estat el desllorigador del partit, perquè amb almenys dues possessions de renda, Hunt ha forçat massa, Steinbergs ha anotat un tir lliure després d'una antiesportiva no assenyalada de Rubio i l'errada final de Hanga i el triple, per fi!!!! de Duke han iniciat la festa.
